Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян за «фейки» об армии

Опубликовано: 14.02.2024 10:33 , Обновлено: 14.02.2024

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества, денег и ценностей за распространение «фейков» о Вооружённых силах РФ, документ опубликован на российском правовом госпортале. Лишение собственности грозит также «за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны». И это помимо возможного уголовного наказания.

В статье 104.1 УК РФ (конфискация имущества) расширен список преступлений, который предусматривает подобное наказание. Конфискация по новому закону может быть назначена тем, кто распространял «фейки» или осуществлял призывы из корыстных побуждений.

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Конфискации будет подлежать имущество виновного, «полученное им в результате совершения преступления, либо использованное для противоправных действий». Деятельностью, направленной против безопасности РФ, считается любое преступление по одной из 30 указанных в законе статей, в числе которых – о наёмничестве, геноциде, дезертирстве, невыполнении приказа и др. Новый закон, помимо прочего, позволит лишать воинских или почетных званий, а также государственных наград.

О разработке законопроекта стало известно 15 января. Госдума приняла его сразу в двух чтениях 31 января. Совет федерации одобрил закон 7 февраля.

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