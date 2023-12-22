Спецслужбы США обвинили Патрушева в убийстве Пригожина - WSJ. Что ответили в Кремле?

🔄 Обновлено

Опубликовано: 22.12.2023 11:35 , Обновлено: 22.12.2023

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что представители западных спецслужб считают секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева организатором убийства мятежника и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Издание сообщило, что взрывное устройство могли поместить под крыло самолёта Пригожина. При этом WSJ заявило, что смогло поговорить с одним из чиновников в Кремле на условиях анонимности. «Пригожина пришлось убрать», – передало его слова издание.

В США заявили, что мятеж Пригожина был заговором Суровикина против Шойгу — NYT

По его данным, ликвидация Евгения Пригожина готовилась на протяжении двух месяцев. И именно Николай Патрушев записался организационными моментами, утверждают западные спецслужбы.

Там читают, что глава Совбеза РФ смог уговорить Евгения Пригожина превратит поход на Москву. Для этого он связался с близкими к главе ЧВК “Вагнер” офицерами и руководством Беларуси и Казахстана. Последний он просил о военной помощи, если бы российской армии не удалось остановить на подходах к Москве повстанцев. Однако, как утверждает WSJ, президент Токаев в просьбе отказал.

“Продуцирование pulp fiction”

На публикацию WSJ отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли это поддается комментированию - подобные материалы. В последнее время, к сожалению, WSJ очень любит заниматься продуцированием pulp fiction”, — заявил он.

[info_b]Pulp Fiction — это особая разновидность коммерческой литературы, ориентированная на массового невзыскательного читателя, сформированная “бульварными” журналами.[/info_b]

Официально известно, что личный самолёт Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Следственный комитет пока не публиковал выводы расследования. Владимир Путин, однако заявлял, что внутри бизнес-джета разорвалась граната.

“Мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было – это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенный Следственными комитетом Российской Федерации. Ну следствие не завершено”, - говорил глава РФ.

При этом Россия отказалась проводить расследование крушения самолёта Пригожина по международным стандартам с привлечением экспертов производителя самолёта.

В СК РФ подтвердили смерть Пригожина. Как установили?

25 августа 2023 года во время общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что несколько раз предупреждал основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина об опасности.

«Вышлю кусок мыла и верёвку» — Лукашенко рассказал, как предупреждал Пригожина об опасности

А ранее Александр Лукашенко заявил 27 июня, что Владимир Путин не мог созвониться с Евгением Пригожиным, когда тот начал свое наступление на Москву. По его словам, он отговорил Путина от попытки “мочить” наступающих боевиков ЧВК “Вагнер”.

«Он даже трубку не берет» — Лукашенко рассказал, как Путин не мог дозвониться до Пригожина. Как шли переговоры?