«Вышлю кусок мыла и верёвку» - Лукашенко рассказал, как предупреждал Пригожина об опасности

Опубликовано: 25.08.2023 16:24 , Обновлено: 25.08.2023

В пятницу, 25 августа, во время общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что несколько раз предупреждал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об опасности.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», - процитировалаБелТА Лукашенко. По его словам, в таком ключе разговор никогда и не шел.

А что касается безопасности Пригожина, то Александр Лукашенко рассказал, что об этом предупреждал его дважды. “Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: “Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?” В пылу этот человек (только с фронта): “Черт с ним, погибну!” Я ему говорю: “Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.” - “Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну"".

Второй раз Лукашенко предупреждал, «когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: “Ребята, смотрите”».

Вечером 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет, который, по данным СМИ, принадлежал Евгению Пригожину. В результате погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списках пассажиров, по информации Росавиации, числился и основатель ЧВК Вагнера:

В России рухнул самолёт с Пригожиным и всем командованием ЧВК «Вагнер» на борту — РосСМИ

В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу:

Самолет Пригожина сбила ПВО? На Западе проанализировали видео падения бизнес-джета

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов касаемо смерти Евгения Пригожина:

«Если тот погиб» — Песков рассказал, пойдет ли Путин на похороны Пригожина