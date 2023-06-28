В США заявили, что мятеж Пригожина был заговором Суровикина против Шойгу - NYT

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Опубликовано: 28.06.2023 10:07 , Обновлено: 28.06.2023

Мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог стать результатом заговора российских военачальников, в частности, генерала Сергея Суровикина, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, против руководства Министерства обороны, которое в настоящее время возглавляет Сергей Шойгу. Такую версию озвучило издание The New York Times, ссылаясь на американских официальных лиц, проинформированных разведслужбами США.

Американское издание сообщило, что некий высокопоставленный российский генерал заранее знал о планах Евгения Пригожина “восстать против военного руководства России”. Именно поддержкой в высших эшелонах власти, по словам источников в спецслужбах США, объясняется то, как легко наёмникам ЧВК “Вагнер” удалось взять под свой контроль Ростов и как быстро затем закрыли уголовное дело против Евгения Пригожина.

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В настоящее время, как заявляют американские чиновники, на которых ссылается The New York Times, спецслужбы США пытаются выяснить степень участия в этом “заговоре против Минобороны” Сергея Суровикина, который в настоящее время занимает пост заместителя командующего Объединённой группировкой российских войск в Украине. Он, по данным американской разведки, имеет большую популярность в российских войсках. Однако, как утверждает издание, были и “другие российские генералы, которые, вероятно, также поддержали силовую попытку Пригожина сменить руководство Министерства обороны”.

“Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь”, - заявил источник издания.

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Если предположение американских спецслужб о причастности Суровикина к недавним событиям в России подтвердится, то “это стало бы последним признаком распрей, характерных для военного руководства России с начала войны в Украине”, и могло бы свидетельствовать о “более широком расколе между сторонниками Пригожина и двумя главными военными советниками Путина: министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым”, отметили журналисты The New York Times.

Источники издания из числа американских чиновников отмечают, что Путин в настоящее время не склонен возлагать ответственность за недавний мятеж на кого-то помимо самого Пригожина.

“Путин не хочет менять людей, но если спецслужбы положат файлы на стол Путину и если некоторые из них будут касаться Суровикина, это может измениться”, - пояснил в интервью изданию старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Александр Баунов.

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин до сих пор жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

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Отметим, что сам Суровикин публично осудил мятеж Пригожина и призвал лидера ЧВК “Вагнер” остановиться и “не играть на руку противнику”. При этом ранее он неоднократно критиковал Шойгу и Герасимова за тактику, которую Минобороны применяет в Украине.

Американские источники The New York Times утверждают, что Суровикин не поддержал идею силовым путём отстранить Путина от власти, но, вероятнее всего, “согласился с Пригожиным в том, что Шойгу и Герасимова необходимо освободить от занимаемых должностей”.