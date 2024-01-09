В Китае врачи пришили мужчине отрезанную руку к ноге. Так и было задумано?

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Опубликовано: 09.01.2024 15:28 , Обновлено: 09.01.2024

В Китае врачи пришили мужчине кисть, отрезанную в результате инцидента в семейной мастерской, не к руке, а к ноге. И нет, это не результат врачебной ошибки или халатности, и не чья-то злая шутка - так и было задумано медикам. Таким нетривиальным способом они смогли спасти отрезанную часть тела.

Шэй Вэй потерял часть руки, когда работал на станке в семейной мастерской: машинкой ему отрезало кисть. Однако мужчина не растерялся: он аккуратно положил отрезанную часть тела в пластиковый пакет и отправил его в холодильник, а сам отправился по ближайшим больницам в поисках врачей, которые бы взялись за операцию по восстановлению утраченной конечности.

Найти подходящую клинику и специалистов, которые согласились взяться за эту непростую операцию, мужчине удалось лишь спустя семь часов. Всё это время отрезанная кисть оставалась без кровоснабжения, что серьёзно осложняло ситуацию.

Однако, доктор Тан Цзюй взялся за этот случай и перед операцией обнадёжил пациента, что тот снова сможет пользоваться рукой. Однако, очнувшись после операции мужчина был крайне удивлён: свою кисть он увидел не на привычном месте, а на икре ноги. Как пояснил врач, там “достаточно крови” для восстановления кровоснабжения ампутированной части тела. Вернуть её на привычное место врачи смогли лишь спустя месяц, после того, как рука полностью зажила. Британское издание Daily Star опубликовало фотографии пациента после операции.

[info_b]Внимание, представленные ниже фотографии могут шокировать. Впечатлительным смотреть не рекомендуется. [/info_b]

Впрочем, сам Шэй Вэй, несмотря на первоначальный шок, не унывал, а лишь шутил, что после операции его нога стала “тяжелее, чем обычно”. После того, как врачи провели повторную операцию, мужчина мог свободно двигать рукой, сгибать её в запястье, но полная подвижность пальцев не восстановилась. По словам врачей, на это может уйти не менее шести месяцев.

Примечательно, что для врача подобная неординарная операция - не первая. Ещё в 2004 году он аналогичным образом пересадил руку на живот пациента. Та операция также закончилась благополучно для пациента.