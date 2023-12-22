В Минске открыли "производство" айфонов. Это как?

Опубликовано: 22.12.2023 20:42 , Обновлено: 22.12.2023

В Минске в помещениях часового завода "Луч" открыли цех по "производству" айфонов под брендом Breezy. Оказалось, туда привозят б/у мобильники от Apple, разбирают, чистят и упаковывают в свои коробки. Мощность цеха - 2500 айфонов в месяц.

“Производители” утверждают, что их цены ниже рыночных на 30-50%, сообщил сайт Tochka.by На предпоиятии рассказали, что почти 50% их всех “производимых” айфонов попадают к ним из Европы, где прошлые владельцы их сдали в trade-in. Остальные привозят из СНГ и Америки.

“Многие смартфоны, которые мы получаем в качестве сырья, сложно отличить от новых. В странах Евросоюза, США и Казахстане стало популярным менять смартфоны раз в год. То есть владельцы сдают прежние устройства и берут гаджеты последнего поколения”, - пояснили в Breezy, откуда берут материал для “производства”.

”… мы даем технике вторую жизнь и вносим вклад в сохранение мировой экологии… Мы не только даем гарантию на технику, самое главное — мы даем уверенность, что приобретенный девайс будет технически исправным и юридически чистым.”, – говорится на сайте Breezy.

[info_b]Официально Apple айфоны в Беларусь не поставляет. Все из-за санкций, которые США ввели в феврале 2023 года. В санкционные списки попали и смартфоны, оптовая цена которых превышает 300 долларов за единицу. А это значит, что телефоны iPhone теперь легально в Беларусь завозить не получится. Подробнее читайте тут. [/info_b]

Разбирают, чистят и тестируют на минском “производстве” модели от iPhone 7 до iPhone 14. При необходимости в цеху полируют экран и корпус, чтобы избавить его от царапин. После всех процедур в зависимости от состояния телефонам присваивают рейтинг от А+ до C. Последняя буква означает, что телефон имеет значительные следы использования. А вот А+ значит, что смартфон выглядит как новый.

Сам процесс состоит из трёх этапов:

контроль,

ремонт (если требуется),

тестирование.

Затем готовые айфоны доставляют на продажу в торговые точки МТС, А1, “5 элемент”, 21vek.by, i-Store, “Электросилу”, “На связи”, а ещё “производитель” продает их через свой сайт.

А так можно?

Никто не может запретить ремонтировать и продавать б/у-технику. Главное, не выдавать ее за новую. Однако компания Apple не гарантирует работоспособность своих телефонов, если их ремонтировали не в авторизованном центре.

По данным официального сайта Apple, в Минске есть только один авторизованный сервис по ремонту айфонов. Это MAK Solutions LLC, который находится на ул. Немига.

При этом купить восстановленный iPhone можно даже на официантом сайте Apple (но не белорусам). Т.е. американская компания не против второй жизни своих смартфонов. Правда, и тут она настаивает, что полностью работоспособными будут те, что компания отремонтировала сама.

“Каждый сертифицированный восстановленный продукт Apple проходит тщательный процесс обновления, включающий полное функциональное тестирование, что позволяет сэкономить до 15%”, - говорится на сайте компании. Apple гарантирует для своих б/у смартфонов оригинальные запасные части.

“Отремонтированные устройства iOS будут поставляться с новой батареей и внешним корпусом. Каждое устройство будет поставляться со всеми аксессуарами, кабелями и операционными системами. При этом все сертифицированные восстановленные продукты Apple упакованы в совершенно новую белую коробку”, - обещают в компании.

Iphone 14 самый неремонтируемый?

Ранее компания iFixit, занимающаяся анализом и рейтингом технических продуктов, заявила, что 14-я модель iPhone оказалось почти непригодной для ремонта. Хотя раньше хвалила его.

В сентябре компания задним числом снизила баллы ремонтопригодности iPhone 14. В то время как iFixit изначально присвоил iPhone 14 оценку “рекомендую” в 7 баллов (из 10), теперь рейтинг устройства был понижен до “не рекомендую” в 4. В сообщении в блоге iFixit объясняется, что виновником пониженной оценки является программное обеспечение “сопряжения деталей”, которое блокирует ремонт. Т.е. Apple осознанно ограничивает ремонт неавторизированными центрами.

Несмотря на то, что новые модели iPhone были разработаны с использованием более доступного оборудования, программные блокировки по-прежнему затрудняют их ремонт. В то время как задняя стеклянная панель iPhone 14 облегчает разборку, специалисты по ремонту и домашние мастера столкнулись с программными препятствиями при установке запасных частей.

Даже при замене на официальные запасные части от Apple, айфон может просто не заработать и сообщить, что установлена “неизвестная деталь”. Чтобы все заработало, необходим доступ к программным средствам Apple, которые позволяют мне официально “аутентифицировать” ремонт. Естественно, западные и восточные “кулибины” уже нашли способы обходить ограничения.