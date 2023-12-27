Что сделать, чтобы смартфон разряжался медленнее? Отключите эти три вещи в настройках

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.12.2023 12:03 , Обновлено: 27.12.2023

Ваш смартфон быстро разряжается? Виной этому могут быть несколько функций, которыми вы точно не пользуетесь. Как правило они включаются независимо от пользователя и потребляют значительное количество энергии аккумулятора. Поэтому их стоит отключить. Нашли несколько способов, как оптимизировать время автономной работы вашего телефона.

В частности, это касается телефонов на базе Android. Вот некоторые функции, которые могут оказывать значительную нагрузку на аккумулятор.

“Обмен с окружением”

Приложения от Google постоянно сканируют окружающую среду в поисках возможности подключиться к другим устройствам через bluetooth. Мы используем эту функцию не очень часто, если не сказать совсем не используем.

Если вы хотите отключить ее, зайдите в настройки и найдите там вкладку “Google” (“Службы Google”). Затем нажмите на “Обмен с устройствами поблизости” (или “Устройства и обмен данными” — ""Обмен с окружением”) и отмените выбор всего, что найдете.

[info_b]Отметим, что на каждом смартфоне настройки могут называться по-разному. Поэтому ищите вкладки с похожими словами.[/info_b]

Например, можно снять галочки с опций “показывать уведомления” и “искать устройства рядом”. Их вы найдете во вкладке “Google” — “Устройства”. Это не позволит телефону искать другие устройства для подключения.

Поиск принтера

Кроме того, ваш телефон, вероятно, постоянно сканирует окружающее пространство в поисках принтера. Чтобы изменить это, зайдите в настройки и введите в поисковую систему слово “печать”. Выберите “печать” или “принтер”, а затем нажмите “служба печати по умолчанию”. Должна появиться вкладка с опцией отключения этой службы. Снимите галочку, и батарея должна будет разряжаться не так быстро.

Что такое карта eSIM? Вот чем отличается от обычной «симки», на каких устройствах работает и как подключить в Беларуси

Уведомления

Также стоит оптимизировать уведомления. Как это сделать? Снова зайдите в настройки телефона. Наберите в поисковике “уведомления” и выберите эту опцию. Оставьте только те, которые важны для вас, и снимите галочки с остальных.

Теперь батарея вашего телефона должна быть в гораздо лучшем состоянии!

Как еще продлить время работы батареи?

Вот несколько общих полезных советов:

Уменьшите яркость экрана. Яркий экран потребляет много энергии, поэтому уменьшение яркости может значительно продлить время работы батареи. Отключите ненужные функции. Если вы не используете Wi-Fi, Bluetooth или GPS, лучше отключить их, чтобы они не тратили энергию. Закройте фоновые приложения. Запущенные в фоновом режиме приложения могут потреблять энергию. Закройте все ненужные приложения, чтобы сэкономить заряд батареи. Используйте режим энергосбережения. Многие смартфоны имеют режим энергосбережения, который ограничивает некоторые функции, чтобы продлить время работы батареи. Ограничьте уведомления: Частые уведомления могут приводить к активации экрана и использованию энергии. Ограничьте количество уведомлений или отключите их полностью. Используйте черный фон. Если ваш смартфон имеет AMOLED-экран, использование черного фона может помочь сэкономить энергию, так как пиксели на AMOLED-экране могут быть выключены, когда отображается черный цвет. Обновляйте приложения и операционную систему. Многие обновления программного обеспечения содержат исправления ошибок и оптимизации, которые могут улучшить энергоэффективность устройства. Используйте режим самолета. Если вам не нужны функции связи, включение режима самолета может значительно сэкономить энергию.

Эта «тайная» функция роутера ускорит интернет. Нужно сделать всего 2 движения