Что сделать, чтобы смартфон разряжался медленнее? Отключите эти три вещи в настройках
Ваш смартфон быстро разряжается? Виной этому могут быть несколько функций, которыми вы точно не пользуетесь. Как правило они включаются независимо от пользователя и потребляют значительное количество энергии аккумулятора. Поэтому их стоит отключить. Нашли несколько способов, как оптимизировать время автономной работы вашего телефона.
В частности, это касается телефонов на базе Android. Вот некоторые функции, которые могут оказывать значительную нагрузку на аккумулятор.
“Обмен с окружением”
Приложения от Google постоянно сканируют окружающую среду в поисках возможности подключиться к другим устройствам через bluetooth. Мы используем эту функцию не очень часто, если не сказать совсем не используем.
Если вы хотите отключить ее, зайдите в настройки и найдите там вкладку “Google” (“Службы Google”). Затем нажмите на “Обмен с устройствами поблизости” (или “Устройства и обмен данными” — ""Обмен с окружением”) и отмените выбор всего, что найдете.
[info_b]Отметим, что на каждом смартфоне настройки могут называться по-разному. Поэтому ищите вкладки с похожими словами.[/info_b]
Например, можно снять галочки с опций “показывать уведомления” и “искать устройства рядом”. Их вы найдете во вкладке “Google” — “Устройства”. Это не позволит телефону искать другие устройства для подключения.
Поиск принтера
Кроме того, ваш телефон, вероятно, постоянно сканирует окружающее пространство в поисках принтера. Чтобы изменить это, зайдите в настройки и введите в поисковую систему слово “печать”. Выберите “печать” или “принтер”, а затем нажмите “служба печати по умолчанию”. Должна появиться вкладка с опцией отключения этой службы. Снимите галочку, и батарея должна будет разряжаться не так быстро.
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Уведомления
Также стоит оптимизировать уведомления. Как это сделать? Снова зайдите в настройки телефона. Наберите в поисковике “уведомления” и выберите эту опцию. Оставьте только те, которые важны для вас, и снимите галочки с остальных.
Теперь батарея вашего телефона должна быть в гораздо лучшем состоянии!
Как еще продлить время работы батареи?
Вот несколько общих полезных советов:
- Уменьшите яркость экрана. Яркий экран потребляет много энергии, поэтому уменьшение яркости может значительно продлить время работы батареи.
- Отключите ненужные функции. Если вы не используете Wi-Fi, Bluetooth или GPS, лучше отключить их, чтобы они не тратили энергию.
- Закройте фоновые приложения. Запущенные в фоновом режиме приложения могут потреблять энергию. Закройте все ненужные приложения, чтобы сэкономить заряд батареи.
- Используйте режим энергосбережения. Многие смартфоны имеют режим энергосбережения, который ограничивает некоторые функции, чтобы продлить время работы батареи.
- Ограничьте уведомления: Частые уведомления могут приводить к активации экрана и использованию энергии. Ограничьте количество уведомлений или отключите их полностью.
- Используйте черный фон. Если ваш смартфон имеет AMOLED-экран, использование черного фона может помочь сэкономить энергию, так как пиксели на AMOLED-экране могут быть выключены, когда отображается черный цвет.
- Обновляйте приложения и операционную систему. Многие обновления программного обеспечения содержат исправления ошибок и оптимизации, которые могут улучшить энергоэффективность устройства.
- Используйте режим самолета. Если вам не нужны функции связи, включение режима самолета может значительно сэкономить энергию.
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