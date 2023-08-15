"Скоро фронт начнет трещать" — Эксперты рассказали, прорвут ли ВСУ оборону РФ. Когда закончится война в Украине?

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.08.2023 17:10 , Обновлено: 26.02.2025

С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже почти 1,5 года. За это время случилось множество событий, которые повлияли на ход войны. Сейчас эксперты обсуждают, будет ли успешным медленное украинское наступление 2023 года и каковы шансы на "триумфальный прорыв" ВСУ. Где "фронт начнет трещать", и скоро ли ждать "адских условий"? И главное, когда все-таки закончится война?

Шансы на «триумфальный прорыв»

Несмотря на то, что Киеву удалось добиться некоторых успехов и отвоевать ряд городов и сел, продвижение вперед было медленным. Однако украинские войска «добиваются реальных успехов в ослаблении военного потенциала России и снижении морального духа ее все более растягивающихся сил», считают военные аналитики The Independent.

Некоторые эксперты ожидают, что уже в сентябре поле боя в районах юга и востока страны, включая Запорожье, могут размыть дожди, что, по их мнению, увеличит “шансы на триумфальный прорыв“, на который надеялись многие на Западе.

Однако специалисты отметили, что давление Запада на контрнаступление Украины с целью достижения “голливудского” прорыва против российских войск является “нереалистичным”, и союзники Киева должны быть готовы к тому, что война “затянется” гораздо дольше, чем они себе представляют.

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«Скоро фронт на Юге начнет трещать»

А вот по мнению бывшего советника Офиса президента Украины, многим известного (в том числе скандально) Алексея Арестовича, «фронт на Юге начнет трещать по швам» уже «очень скоро». Он убежден, что Вооруженные силы Украины продвигаются «успешно».

«Те резервы, которые у РФ есть, не в состоянии блокировать все направления на Южном фронте. Их уже четыре основных, а у них хватило только на два. А теперь представьте, что еще одно добавится или два, на что мы вполне имеем силу и вполне можем сыграть в эту игру», — считает Арестович.

«Это еще не трещит фронт, но очень-очень близко», — уверен он. Через две-три недели, по его словам, “где-то там обязательно рванет”.

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Новость Телеграф

«Три линии обороны»

В свою очередь бывший командир роты батальона “Айдар” Евгений Дикий заявил, что российские войска «выстроили три линии обороны». Он утверждает, что на некоторых участках фронта ВСУ уже преодолели первую линию обороны и уже приблизились ко второй. Правда, на нее по времени уйдет столько же, сколько и на первую, спрогнозировал он.

«Здесь не надо ожидать, что там будет быстрый прорыв. Чудеса господни бывают. Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло под два месяца. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе».

«Адские условия»

Контрнаступление украинцев прокомментировал и бывший подполковник армии США Джон Нагл. По его словам, «если к ноябрю не будет прорыва, то его и не будет [вообще]».

«В октябре боевые условия становятся просто адскими. Грязь — это враг, говорю как старый танкист», — подчеркнул он.

По мнению Нагла, «возможно, в эти месяцы будет больше политических переговоров, так как возможности для военного продвижения меньше».

Он считает, что «наилучший исход для Украины, — это отказ от Крыма и американская танковая дивизия, размещенная в Донецкой области».

Что говорят в России?

Тем временем в России убеждены, что контрнаступление украинцев «не увенчалось успехом».

В Twitter-аккаунте посольства РФ в Великобритании заявили, что с начала контрнаступления «Киев понес серьезные потери — 21 тыс. человек в июле и 26 тыс. в июне. И при этом ничего не добился».

По мнению российского посла Андрея Келина, война в Украине имеет два сценария. Первый, что Запад продолжит помогать Киеву и бои затянутся, «но тогда потом будет некому и не на что восстанавливать страну». Вторым сценарием являются «реалистичные мирные переговоры».

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Когда закончится война?

Украинский военный аналитик Олег Жданов предположил, что ВСУ «вполне могут выйти на границы 1991 года» в конце весны или в начале лета 2024 года. При этом он считает, что ускорить процесс можно, только уничтожив полностью Керченский мост, ведь тогда российская группировка на Восточном фронте останется без снабжения.

“Донбасс (Донецкая и Луганская области) снабжается непосредственно через украинско-российскую границу. Здесь все снабжается через Крым, если мы схлопываем Крымский мост, то эта группировка зависает в воздухе. Машинами много не навозишь. Снабжение такой огромной группировки войск без железной дороги невозможно, так что у нас есть все шансы завершить войну, тем более если мы говорим о конце весны и начале лета 2024 года”, — объяснил он.

Латвийский эксперт, директор Центра безопасности и стратегических исследований Том Ростокc, также считает, что в 2023 году война не закончится.

«В этом году мы получим больше ясности относительно того, в какой степени Украина может продвинуться вперед. Если им это удастся, они смогут заручиться международной поддержкой для продолжения украинского наступления в следующем году», — сказал он.

И допустил, что война не закончится и в 2024-м. «Украина также, похоже, смирилась с тем, что победа и изгнание России с территории Украины может занять много времени. Это может быть несколько лет», подчеркнул он.

А тем временем министр обороны России Сергей Шойгу объявил новую цель войны в Украине, которая сильно отличается от предыдущих.

«Одна из приоритетных гуманитарных задач — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — цитируют его российские СМИ.

Шойгу назвал новую цель войны в Украине. Она сильно отличается от первоначальной