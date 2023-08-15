Борщ и бассейн - В ГУР рассказали, как содержат пленных россиян

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Опубликовано: 15.08.2023 15:43 , Обновлено: 15.08.2023

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что пленных россиян содержат согласно международному праву. По его словам, условия их содержания контролируют ООН и Красный крест.

“И видят, что едят, где спят, как проводят досуг, какие книги читают, как выглядят, в каких условиях содержатся оккупанты, рашисты, преступники, убийцы – те, кто пришли на нашу землю не с подарками и не дружить… Тем не менее Украина – цивилизованная европейская страна, мы показываем, что да, мы их ненавидим, но мы соблюдаем закон и международное право”, - похвалился представитель ГУР.

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Андрей Юсов заявил, что кормят пленных достаточно, а также создают условия для культурного досуга.

“Порция супа и борща очень большая бывает. Иногда сложно съесть. Как и четверть буханки хлеба за обедом… И даже бассейн с рыбой. Про библиотеку мы молчим”, - продолжил хвалиться представитель ГУР.

Новость Телеграф

В то же время, он обвинил России в том, что там не допускают к пленным украинцам международные организации. “В большинстве случаев комитет Красного креста не имеет полноценного доступа к местам содержания наших пленных на территории так называемой Российской Федерации. А это означает, что ни проверить их состояние, ни проверить условия, в которых они находятся, медицинскую помощь, питание и многие другие вещи, просто нет возможности”, - пожаловался Андрей Юсов.

[info_b]Весной ООН обвинила Россию и Украину в десятках казней военнопленных, а также в том, что их использовали в качестве “живого щита”, а также применении пыток. Такой вывод эксперты ООН сделали после опроса 400 человек, ослабленных из российского и украинского плена.[/info_b]

Ранее украинский телеканал РБК показал видео содержания пленных россиян. На видео видео, что в лагере военнопленных, где содержатся пленные россияне есть церковь, парикмахерская (комната с креслом, где стригут человека), магазин, комната отдыха, столовая. Похожий репортаж полгода назад сделал британский телеканал BBC.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа объявил новую цель войны в Украине (в РФ ее называют “специальной военной операцией”). «Одна из приоритетных гуманитарных задач — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — цитируют его российские СМИ.

Шойгу назвал новую цель войны в Украине. Она сильно отличается от первоначальной