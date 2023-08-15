Борщ и бассейн - В ГУР рассказали, как содержат пленных россиян
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что пленных россиян содержат согласно международному праву. По его словам, условия их содержания контролируют ООН и Красный крест.
“И видят, что едят, где спят, как проводят досуг, какие книги читают, как выглядят, в каких условиях содержатся оккупанты, рашисты, преступники, убийцы – те, кто пришли на нашу землю не с подарками и не дружить… Тем не менее Украина – цивилизованная европейская страна, мы показываем, что да, мы их ненавидим, но мы соблюдаем закон и международное право”, - похвалился представитель ГУР.
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Андрей Юсов заявил, что кормят пленных достаточно, а также создают условия для культурного досуга.
“Порция супа и борща очень большая бывает. Иногда сложно съесть. Как и четверть буханки хлеба за обедом… И даже бассейн с рыбой. Про библиотеку мы молчим”, - продолжил хвалиться представитель ГУР.
В то же время, он обвинил России в том, что там не допускают к пленным украинцам международные организации. “В большинстве случаев комитет Красного креста не имеет полноценного доступа к местам содержания наших пленных на территории так называемой Российской Федерации. А это означает, что ни проверить их состояние, ни проверить условия, в которых они находятся, медицинскую помощь, питание и многие другие вещи, просто нет возможности”, - пожаловался Андрей Юсов.
[info_b]Весной ООН обвинила Россию и Украину в десятках казней военнопленных, а также в том, что их использовали в качестве “живого щита”, а также применении пыток. Такой вывод эксперты ООН сделали после опроса 400 человек, ослабленных из российского и украинского плена.[/info_b]
Ранее украинский телеканал РБК показал видео содержания пленных россиян. На видео видео, что в лагере военнопленных, где содержатся пленные россияне есть церковь, парикмахерская (комната с креслом, где стригут человека), магазин, комната отдыха, столовая. Похожий репортаж полгода назад сделал британский телеканал BBC.
Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа объявил новую цель войны в Украине (в РФ ее называют “специальной военной операцией”). «Одна из приоритетных гуманитарных задач — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — цитируют его российские СМИ.
Шойгу назвал новую цель войны в Украине. Она сильно отличается от первоначальной