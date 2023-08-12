ВСУ добились "значительных успехов" - ISW

Опубликовано: 12.08.2023 08:29 , Обновлено: 12.08.2023

Американский Институт изучения войны (iSW) 11 августа сообщил, что украинские войска добились "значительных тактических успехов в западной части Запорожской области" на фоне продолжающихся контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта 11 августа.

“Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Роботино (в 10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области”, - заявили в институте.

Украинские войска в течение нескольких недель проводили регулярные наземные атаки в направлении Роботино в рамках своих операций, направленных на ослабление российской обороны. “Способность украинских сил продвигаться к окраинам Роботино, на защиту которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если на данный момент успехи Украины ограничены”, - заявили в ISW.

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В свою очередь, австрийский эксперт Том Купер утверждает, что ВСУ смогли пройти две линии обороны россиян и приступили к зачистке третьей.

“По иронии судьбы – и, я полагаю, к большому неудовольствию командования 58-й САА - в случае с Роботино даже “последняя отчаянная попытка” усилить потрепанный гарнизон батальоном из (отборной) 810-й бригады морской пехоты не сработала. Выжившие русские тем временем находятся в южной части деревни, рассеяны, а их линии снабжения находятся под украинским огневым контролем”, - написал он.

ВСУ также продвинулись и зашли в Урожайное. На геолокационных кадрах, опубликованных 11 августа, видно, что украинские войска продвинулись в Урожайное (в 9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

Эксперты ISW уверены, что главная задача ВСУ на юге Украины - измотать россиян и ослабить их подразделения, чтобы потом совершить решающий прорыв.

“Россия в настоящее время, по-видимому, не располагает значительными силами, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не подвергая опасности другие участки фронта. Украинские контрнаступательные операции привлекли элитные российские формирования и подразделения в район Бахмута и продолжают удерживать их там”, - считают в ISW.