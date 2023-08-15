Шойгу назвал новую цель войны в Украине. Она сильно отличается от первоначальной

Опубликовано: 15.08.2023 14:22 , Обновлено: 15.08.2023

Министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа объявил новую цель войны в Украине (в РФ ее называют "специальной военной операцией").

«Одна из приоритетных гуманитарных задач — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — цитируют его российские СМИ.

Отметим, что официальной информации о количестве пленных россиян нет, ведомство ни разу ее не приводило.

[info_b]По информации Википедии, за 2022 год было более 30 обменов военнопленных, в результате которых около 1000 человек с каждой стороны вернулись на родину.[/info_b]

К слову, названная Шойгу цель очень сильно отличается от предыдущих. Сначала власти РФ заявили о «денацификации» и «демилитаризации» Украины, но с разворачиванием боевых действий эти слова стали звучать реже. А потом, кажется, и вовсе прекратились. Затем в РФ перешли к цели «защитить жителей Донбасса», а после и вовсе неоднократно повторяли о необходимости «выполнить все поставленные задачи».

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Ранее Телеграф писал: 10 августа представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные считают чудом то, что совершили ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года. И это несмотря на отсутствие громких прорывов.

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