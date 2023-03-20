СК России возбудил дело против прокурора и судей Международного уголовного суда

Опубликовано: 20.03.2023 14:52 , Обновлено: 20.03.2023

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом там сообщили 20 марта.

СКР утверждает, что «уголовное преследование» президента Владимира Путина и детского омбудсмена МУС носит «заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется».

Так, прокурору Кариму Ахмад Хану инкриминировали статьи о привлечении «заведомо невиновного к уголовной ответственности», «незаконном обвинении лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой» (ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ).

А судей (Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде) обвиняют по статьям о «незаконном заключении под стражу», а также «приготовлению к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений». ( ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ».

Это произошло после того, как вторая палата досудебного разбирательства МУС обвинила президента России в ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022, и выдала ордер на арест Владимира Путина.

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При этом, источники в МУС сообщили, что вероятность ареста президента России Владимира Путина пока остаётся низкой. По их мнению, сейчас «очень маловероятно», что Путин отправится в какую-либо страну, которая в настоящее время одобрила Римский статут.

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В то же время министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что органы правопорядка его страны арестуют Владимира Путина, если тот появится на ее территории.

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