Самолет Путина покинул Москву

Опубликовано: 24.06.2023 15:29 , Обновлено: 24.06.2023

В субботу, 24 июня, стало известно, что правительственный самолёт Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы.

Судя по данным портала radarbox.com, воздушное судно вылетело из московского аэропорта «Внуково» и направилось в сторону Санкт-Петербурга. Ранее именно этим бортом специального летного отряда «Россия» с номером RA-96022 летал президент Владимир Путин.

Ранее, за полчаса до вылета этого самолета, пресс-секретарь Дмитрий Песков уверял, что главы государства работает в Кремле.

Новость Телеграф

Российские чиновники покидают Москву

Также в соцсетях появляется информация, что российские чиновники тоже начали покидать Москву. Самолеты летного отряда «Россия» в соопровождении бизнес-джетов улетают из столицы.

Тг-канал “Можем объяснить” обнаружил на сервисе Flightradar, что РФ покинул самый богатый член правительства — вице-премьер Денис Мантуров. Он улетел в Турцию. Утром 24 июня его самолет вылетел из Москвы в турецкий Даламан.

Ранее появилась информация, что курс на юг взяла и дочь Сергея Шойгу — Ксения и ее муж отправились в Дубай.

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Еще минимум три борта специального летного отряда «Россия» улетели из Москвы в Санкт-Петербург. Кто находится на их борту — неизвестно, но этими бортами пользуются высокопоставленные российские чиновники.

Среди прочих бортов СЛО «Россия» в сторону Санкт-Петербурга из Москвы вылетел и ТУ-214ПУ. «ПУ» в названии самолёта означает, что на нем установлен пункт управления (та самая «красная кнопка»).

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что в Петербург из Москвы могут временно перевести органы государственной власти. Это связанос наступлением ЧВК «Вагнер» и реальной угрозой захвата столицы России.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша привела войска в состояние повышенной боевой готовности:

Польша привела войска в состояние повышенной боевой готовности