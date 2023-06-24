Польша привела войска в состояние повышенной боевой готовности

Опубликовано: 24.06.2023 13:50 , Обновлено: 24.06.2023

Президент Польши Анджей Дуда 24 июня распорядился привести Вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

«В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением», — процитировало президента Польши издание wydarzenia.interia.pl.

Сообщается, что также состоялись правительственные консультации с участием премьер-министра Качиньского и министров Министерства нацобороны и Министерства внутренних дел и администрации.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетных ударах по лагерям ЧВК Вагнера и объявил «марш справедливости». После этого его войска вошли в Ростов, поступает информация, что боевики уже в Воронеже:

Пригожин захватил Ростов и двинул свои войска в Воронеж

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