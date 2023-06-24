Пригожин захватил Ростов и двинул свои войска в Воронеж

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Опубликовано: 24.06.2023 11:00 , Обновлено: 24.06.2023

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетных ударах по «тыловым лагерям» ЧВК Вагнера, приведших к тому, что «погибло огромное количество бойцов». Пригожин добавил, что собирается отомстить, «восстановить справедливость в России» и объявил «марш справедливости». Он заявил, что 25 000 бойцов пойдут «разбираться, почему в стране творится беспредел». После этого его войска вошли в Ростов. Ниже мы публикуем подробности.

“ЧВК Вагнер” в Ростове

Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону заняли позиции вооруженные люди. По улицам города ездили танки. Губернатор области попросил жителей города «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».

Позже Пригожин опубликовал видеозапись, записанную в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

«Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром», — сказал Пригожин.

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По его словам, действия ЧВК Вагнера не препятствуют продолжению войны РФ с Украиной. «Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать, что ЧВК Вагнера помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось — на фронте посыпалось не поэтому», — сказал он.

Вскоре появилось видео переговоров Пригожина с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба Владимиром Алексеевым в Ростове-на-Дону — утверждается, что они прошли в штабе Южного военного округа. Пригожин обвинил военных в ракетном ударе по его бойцам и сказал, что прибыл в Ростов, чтобы “получить начальника Генштаба [Герасимова] и [министра обороны] Шойгу”.

“Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву”, - заявил он.

Вот что происходило на улицах Ростова:

«Можем остаться без армии» — Пригожин заявил о прорыве ВСУ на юге Украины

“Вангер” уже в Воронеже?

ЧВК Вагнера заняла военные объекты в Воронеже, сообщил Reuters источник в российских спецслужбах. Агентство подчеркивает, что не может проверить эту информацию. Какие именно объекты якобы захватила ЧВК, не уточняется.

Ни сам основатель Пригожин, ни российские власти о взятии военных объектов в Воронеже не сообщали.

По данным источника«Би-би-си», близкого к центральному аппарату ФСБ, ЧВК Вагнера заняла в Воронеже «все ключевые объекты». «Все как в Ростове», — добавил он. По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа у ФСБ нет.

В свою очередь правительство Воронежской области сообщило, что по федеральной трассе М-4 «Дон» к Воронежу движется колонна военной техники. Жителей региона попросили не пользоваться трассой. О какой именно военной технике идет речь и кому принадлежит эта колонна, не уточняется.

“Могу подтвердить, что техника «Вагнера» уже километрах в 10-12 к северу от Воронежа”, написал пророссийский блогер Борис Рожин (Colonel Cassad).

В Москве на улицах военная техника и введен режим контртеррористической операции

В Москве, после того, как основатель ЧВК Вагнера фактически объявил о намерении совершить переворот, усилили меры безопасности. «Под охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сообщил ТАСС.

По данным агентства, по тревоге были подняты подразделения ОМОНа и СОБРа. Жители города сообщают о бронетехнике на улицах. Также бронетехника была замечена в Ростове-на-Дону, некоторые улицы в центре города были перекрыты.

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В Москве, Московской и Воронежской областях объявили режим контртеррористической операции.

При вводе режима КТО власти получают, среди прочего, следующие полномочия:

проверять документы, досматривать автомобили и людей;

усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;

приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;

ограничивать движение автомобилей и пешеходов;

контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;

контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем» и др.

«Не потому ли мы отступаем?» — Пригожин заявил о возможном ядерном ударе по Белгородской области РФ

Заявление Путина

Владимир Путин 24 июня выступил с обращением. Он назвал мятеж Пригожина «предательством» и «изменой», а также «ударом по России».

Путин сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все, кто «встал на путь предательства», «понесут неминуемое наказание».

«Будут… приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной — практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — заявил Путин.

«Мы преодолеем любые испытания, станем еще сильнее», — сказал он.

Что пишут российские военкоры о мятеже Пригожина

“Это измена. Либо Пригожин сольётся, либо Гражданская война, либо генералы надуют Верховного. Иного нет. В существующей ситуации каждый честный офицер, помнящий о Присяге, - обязан противостоять мятежникам. Независимо от того- как он относится к действующему президенту, министру обороны и т.п.”, написал о происходящем “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков).

«Ирония 2023 года: Пригожин, который в 2021 году приложил руку к посадке Алексея Навального — в том числе и за всякие марши, — спустя два года объявил о собственном марше справедливости», — пишет телеграм-канал «Рыбарь».

«Я — за здравый смысл, которого сейчас очень не хватает. Зная цену слову в эти минуты, придержу свое мнение при себе. Тут с какой стороны ни посмотри, всюду — жопа. Пока оперирую официальными заявлениями», — пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

С чего все началось?

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». Минобороны РФ назвало это заявление Пригожина об ударе по лагерю наемников «информационной провокацией».

ФСБ России возбудила дело в отношении Евгения Пригожина по статье о вооруженном метяже. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Также ФСБ призвала наемников ЧВК не выполнять приказы Пригожина.

К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. На улицах города танки. Вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

В Москве, Московской области и Воронежской области был введен режим «контртеррористической операции».

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Пригожин обвинил олигархов в развязывании войны в Украине:

«Чтобы кучка тварей просто поторжествовала» — Пригожин обвинил олигархов в развязывании войны в Украине