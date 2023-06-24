«Никто не собирается прийти с повинной» - Пригожин отказался сдаваться Путину

Опубликовано: 24.06.2023 12:45 , Обновлено: 24.06.2023

Евгений Пригожин 24 июня прокомментировал обращение Владимира Путина, который назвал предательством начатый им военный мятеж.

Отвечая на обвинения Путина, основатель ЧВК “Вангер” сказал, что “по поводу предательства родины президент глубоко ошибся”. Пригожин отметил, что и он и его бойцы - патриоты своей родины.

Что касается требований сдаться, Евгений Пригожин заявил: “Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии”, передала пресс-служба слова Пригожина.

Обещание Путина привлечь участников мятежа к ответственности Пригожин не прокомментировал.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Путин назвал мятеж Пригожина «предательством» и «изменой», а также «ударом по России».

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