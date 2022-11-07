В Кремле определились, как объяснить россиянам отступление из Херсона. Когда?

Опубликовано: 07.11.2022 17:11 , Обновлено: 07.11.2022

В Кремле подготовили инструкции для государственных и провластных СМИ, в которых объясняют возможное поражение в Херсонской области и отступление из самого Херсона. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Медуза".

Так, согласно [link href=“https://meduza.io/feature/2022/11/07/kreml-schitaet-chto-otstuplenie-ot-hersona-nezhelatelno-no-veroyatno” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] издания, отступление из Херсона признается «нежелательным, но вероятным вариантом». При этом отдать приказ об отходе должен будет лично Владимир Путин. В “Медузе” считают, что он ещё не принял такое решение.

«Если массированного наступления не будет, то и сдачи не будет. Если будет — она весьма и весьма вероятна», - сообщил один из источников в Кремле изданию.

Если приведенные сведения правда, то в ближайшее время россиянам будут предлагать такие идеи:

Украина вместе с НАТО бросают все силы на отвоевание Херсона в России, им нужно «много крови», а “мы гуманисты”.

Вести бои в городе нецелесообразно, ведь ВСУ готовится “сравнять с землей Херсон”;

Петр I во время войны со Швецией тоже отводил войска в Полтаву, а потом сохранил силы и одержал победу, Путин действует так же.

Наступления ВСУ не будет?

При этом, в самой России мнения о возможном наступлении ВСУ на Херсон расходятся. Так, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что у украинцев нет достаточных сил для атаки.

“Я наблюдаю за действиями ВСУ на херсонском направлении больше месяца и могу сделать вывод, что у них отсутствует необходимое вооружение для крупномасштабного наступления. А наступать пехотой в сложившихся условиях — безумие, будут огромные жертвы без какого-либо результата”, - заявил он в [link href=“https://nsn.fm/ukraine/vtorogo-stalingrada-ne-budet-voennyi-analitik-zayavil-o-nerazumnosti-nastupleniya-vsu-na-herson” target=“_blank” rel=“noopener”] интервью [/link] НСН.

В свою очередь, Алексей Арестович, советник ОП Украины, считает, что перспектив удержать Херсон у ВС РФ нет. Однако и украинцы не будут торопиться.

“30 БТГ означает, что мы сейчас не возьмем Херсон. Но перспективы защиты у российской армии нет. И они об этом прекрасно знают. Поэтому и хотят сторговаться с нами, чтобы мы им оставили и не пришлось за него воевать, из него в спешке отступать”, — заявил в конце октября Алексей Арестович.

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики американского Института по изучению войны в свежей сводке оценили, что происходит в Херсонской области с армией РФ.

Они сообщили, что российские войска продолжили выводить части подразделений из Херсона, а также с левого берега Днепра. При этом, как подчеркнули эксперты, пока неясно, будут ли они сражаться за город Херсон

В ISW оценили, будут ли войска РФ биться за Херсон