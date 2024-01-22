Россияне выстроились в очереди, чтобы отдать подписи за конкурента Путина. Кто такой Борис Надеждин?

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Опубликовано: 22.01.2024 17:46 , Обновлено: 04.07.2024

В Сети который день публикуют фото и видео очередей в российских городах, где люди стоят часами, чтобы оставить подпись за Бориса Надеждина, который объявил о своем желании побороться за пост президента РФ. Причем ЦИК этой страны допустил его к сбору подписей.

Очереди заметили в Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Хабаровске и в Якутии, где местным жителям пришлось стоять на 45-градусном морозе.

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Самые большие очереди выстроились в Москве и Санкт-Петербурге. При этом за политика объявили сбор подписей и за границей среди проживающих там граждан РФ. Речь идёт о Тбилиси, Праге, Париже, Барселоне, Тель-Авиве, Белграде, Ереване, Амстердаме, Берлине.

«Мы планируем собирать подписи как можно дольше, чтобы было из чего выбрать 105 тысяч идеальных экземпляров, которые мы подадим в ЦИК», — рассказал в интервью BBC глава федерального штаба Надеждина Дмитрий Кисиев.

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Однако не все верят, что политик сможет получить необходимое количество подписей из-за особенностей законодательства РФ. “Не сочтите меня занудой. Но третий день в Телеграмах показывают очереди подписантов за Надеждина. Визуально - тысячи людей. А подписей чуть больше половины собрано и к 25 числу, как он планировал, Надеждин, кажется, не успевает. К тому же от каждого региона нужно не более 2500 штук. И толпа в одном городе никак не компенсирует возможную пустоту в другом. Но желание пришедших использовать это как легальную возможность провести акцию - понятно”, - написал российский журналист Антон Орех. Правда, потом поправился: “УПД. Нет, вру. Там к 70 тыщам подходит. Шанс до 25 успеть есть”.

В самом штабе тоже ещё пару дней назад были совсем не уверены в успешном исходе подписочной компании.

«В наши штабы выстраиваются огромные очереди. Сотни людей ежедневно поддерживают мое выдвижение пожертвованием. Но вялое начало месяца, внутренний страх, недоверие, неуверенность — существенные преграды для сбора необходимых 100 тыс. подписей», — говорил несколько дней назад сам Надеждин.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Borbornad/status/1748718504214233407?t=Z_mvGhf8QgEUy13TZ1prJw&s=19”]

Кто такой Надеждин?

Борис Надеждин — российский политический деятель, преподаватель, кандидат физико-математических наук. За свою политическую карьеру был депутатом Госдумы. Сотрудничал со многими партиями и движениями, в том числе и провластными:

Гражданская инициатива (с 2023),

“Правое дело” Михаила Прохорова (2008–2011),

Союз правых сил (1999–2008),

Партия российского единства и согласия (1995–1999),

Движение демократических реформ (1991–1995).

Отношение к политику среди сторонников российской оппозиции двойственное. С одной стороны, он был советником Бориса Немцова, но потом стал советником нынешнего главы управления внутренней политики Сергея Кириенко, которого считают конструктором нынешней политической системы в России по заданию Владимира Путина.

В марте 2020 года Борис Надеждин подписал обращение к гражданам России против принятия поправок к Конституции России, предложенных президентом России Владимиром Путиным, позволявшим ему пойти на новый срок президентства.

Также был постоянным участником общественно-политических ток-шоу на российских телеканалах, в том числе и у Соловьева. В мае 2023 года в эфире федерального телеканала «НТВ» заявил: «При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной».

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Что обещает россиянам?

26 декабря Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах президента. 28 декабря ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных Надеждина и разрешил открыть избирательный счёт. Для участия в выборах ему потребуется собрать 100 тысяч подписей избирателей. По состоянию на 22 января, в его штабе завалили, что в поддержку Надеждина было собрано более 80 тысяч подписей.

По словам политика, он не боится конкурировать с Владимиром Путиным. “Я уже 20 лет критикую Путина и его курс. При этом я до сих пор жив, на свободе и даже не “иноагент”. Но я хочу сказать важную вещь: я русский патриот. И я буду служить своей родине и защищать в том числе тех парней, которых политическое руководство заставило идти на фронт. Я думаю в первую очередь о России, при всем уважении и понимании страданий украинского народа”, - заявил Борис Надеждин.

Тем временем, он пообещал в случае победы сразу же остановить боевые действия в Украине.

“Вы знаете, это будут тяжелые переговоры, я думаю так. Когда я стану президентом, у меня план такой: я первым делом предложу перемирие, то есть прекратить стрельбу. Не знаю, кто в Украине будет президентом в этот момент. Я что-то сильно сомневаюсь, что Зеленский может договариваться о прекращении огня и перемирии. Может, Арестович будет. Я не очень хорошо слежу за украинской политикой, честно говоря. С Арестовичем я бы точно договорился”, - заявил он.

Свою поддержку Борису Надеждину выказал и Михаил Ходорковский, проживающий за пределами РФ. «У вас осталось меньше недели, чтобы таким образом высказать свою антивоенную позицию, даже если Надеждин — не ваш кандидат. В 2013 году я так с Зоны призывал голосовать за Алексея Навального. Я знал, что он не победит, но это была возможность громко заявить свою позицию против коррумпированной власти и за перемены», — пояснил Михаил Ходорковский, почему призывает поддержать Надеждина.

Ранее Телеграф писал, что проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года, пообещали в Центризбиркоме РФ. Это новация, но один раз так уже было.

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В то же время, Центральный избирательный комитет РФ официально отказал Екатерине Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Сотрудники ведомства объяснили это ошибками в документе о регистрации инициативной группы.

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