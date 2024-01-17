Власти России в который раз заговорили о туалетах в Европе и Украине. Это такая предвыборная стратегия?

Опубликовано: 17.01.2024 13:12 , Обновлено: 17.01.2024

Президент Владимир Путин, выступая 16 января на муниципальном форуме «Малая родина – сила России», сказал, что уехавшие за границу россияне возвращаются на родину из-за «общих туалетов для мальчиков и девочек» в других странах. И это не первое затрагивание туалетной темы за последнее время в высших политических кругах РФ.

«Общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое… Это стало вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал – по разным соображениям – они уже возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – сказал Путин. Видео в своем телеграм-канале выложил сотрудник ВГТРК Павел Зарубин.

Ранее о том, что российская армия в Украине воюет против «гендерно-нейтральных туалетов» после встречи с ранеными участниками боевых действий в Украине в своем телеграм-канале написал глава Петербурга Александр Беглов:

«С бойцами легче всего разговаривать на политические темы. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем».

Что не так в Якутии?

Примечательно, что накануне якутский телеграм-канал «Торбозное радио» сообщил, что раздельных туалетов нет в школе в якутском селе Ытык-Кюёль, это установила прокуратура Таттинского улуса. 6 сентября прошлого года она обязала местную администрацию устранить нарушение, но этого сделано не было. 5 декабря суд оштрафовал районную администрацию на 50 тысяч рублей.

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16 января Министерство образования Якутии признало, что в школе в Ытык-Кюёле нет раздельных туалетов, а проектную документацию утвердила администрация Таттинского улуса. «Нарушение будет устранено заказчиком», – пообещали в министерстве.

[info_b]Напомним, выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований 16 января назвал украинцев “придурками”. Все из-за противодействия вторжению России и нежелания идти на переговоры на условиях РФ.

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