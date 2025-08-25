Россиянам спрогнозировали новый виток «картофельного кризиса». Что будет с ценами?

Опубликовано: 25.08.2025 13:57 , Обновлено: 25.08.2025

Россиянам спрогнозировали новый виток «картофельного кризиса». Уже сейчас Федеральная служба государственной статистики (Росстат) констатирует существенное снижение поставок этого овоща местными сельхозорганизациями в магазины. Чего ждать после уборки урожая и что будет с ценами? Посмотрели, что говорят профильные эксперты.

Россиян ждёт второй “проблемный” год по картошке?

На новый виток “картофельного кризиса” указывает свежая статистика Росстата. Согласно официальным данным, в июля, когда в России стартовал сезон активной уборки нового урожая картофеля, объёмы отгрузки этого овоща местными сельхозорганизациями составили всего 123,5 тыс. тонн - на 22,3% меньше, чем годом ранее. За январь—июль этот показатель снизился ещё более существенно - на 28,5% (всего 1,24 млн тонн).

Анализируя официальные цифры, эксперты спрогнозировали повторение прошлогоднего провального по картофелю года, в результате которого весной 2025 года страна столкнулась с настоящим дефицитом корнеплода и вынуждена была существенно увеличить объёмы импорта, в том числе - из Китая и Египта. Это логично привело к значительному росту цен на “второй хлеб”.

“Если негативный тренд сохранится, 2025 год станет уже вторым проблемным для российского рынка картофеля”, - констатировало российское издание “КоммерсантЪ”, не исключив вероятности роста цен на этот вид сельхозпродукции.

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Импорт вверх, цены - следом?

Пока, как показывает официальная статистика, цены на картофель в августе относительно августа прошлого года подросли на 4%, что укладывается в общий показатель инфляции в России. Однако в этом году, по мнению российских экспертов, цена очень сильно будет зависеть от условий импортёров.

Так, “КоммерсантЪ”, ссылаясь на собственные источники из числа агропроизводителей, сообщил, что только за январь—июль Россия в разы нарастила объёмы импорта картофеля: 857 тыс. тонн против 440 тыс. тонн импорта за весь прошлый год. Основными поставщиками в издании назвали такие страны, как Египет, Китай, Азербайджан и Грузия.

Между тем последняя, согласно опубликованной на прошлой неделе информации грузинской службы статистики, в июле прекратила поставки в Россию после девяти месяцев бесперебойного импорта, сообщило российское издание Pravda.ru. По данным Евростата, одновременно с этим снизились и поставки китайского картофеля в Россию: в июле импорт из этой страны оценили в 6,9 млн долларов - в 1,8 раза меньше, чем месяцем ранее.

Российское издание связало это с ожиданием более высокого урожая картошки в самой России, по сравнению с прошлым годом. Однако рассчитывать на это, по словам самих российских фермеров, сильно не стоит. Так, председатель общественного движения “Федеральный сельсовет” Василий Мельниченко, руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий на Урале, предупредил, что “картофельный кризис” будет только нарастать.

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“Рвения выращивать у людей нету”

В комментарии российскому порталу msk1.ru Мельниченко назвал картошку “дорогим” овощем, а его выращивание - невыгодным для российских фермеров.

“Планировалось, что цена на картошку будет приличная и надо сажать. Однако позапрошлый год ударил по картофелеводам, когда цена была вообще никудышная. Например, в нашем хозяйстве мы по 8 рублей тогда забирали картошку и даже 700 тонн мы не смогли продать, ее выбросили в поле. Так что рвения особого сейчас выращивать зерновые и картофель у людей нету”, — пояснил предприниматель.

Он назвал аграрно-промышленную политику России “абсолютно провальной”, начиная с 2012 года.

“Мы сделали упор на агрохолдинги. Но никакие агрохолдинги картошку не будут выращивать. Не будет крестьянства — не будет дешевой, качественной и разнообразной продукции сельского хозяйства. Будем есть суррогаты”, - категорично заявил специалист.

Ещё одной причиной, почему фермеры отказываются активно заниматься картошкой, Мельниченко назвал нехватку спецтехники и рабочих рук.

“Выращивать картошку дорого сейчас. Комбайны картофелеуборочные дорогие очень, российских нет практически, мы просто не умеем делать такую технику. А потом комбайновая уборка — это немножко не то, что ручная: после комбайновой картошка хуже хранится значительно. Нужны люди, чтобы качественно убирать. А людей брать негде”, - констатировал эксперт.

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В свою очередь руководитель российского Картофельного союза Татьяна Губина причиной падения интереса к картофелю у местных фермеров назвала постоянно растущую долю импорта. Она, по словам Губиной, “демотивирует аграриев”, а также может “стимулировать рост розничных цен на продукцию”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 20 августа отчиталось о начале сезона уборки картофеля. В ведомстве также озвучили первые цифры по урожайности этого важного для белорусов корнеплода.

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