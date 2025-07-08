В России назвали свою причину весенней нехватки картошки в Беларуси

Опубликовано: 08.07.2025 14:32 , Обновлено: 08.07.2025

Российский экономист предположила, почему Беларусь этой весной столкнулась с нехваткой картофеля. По версии кандидата экономических наук Софьи Благовой, причина кроется не только в плохом урожае, но и в экономической логике белорусских производителей.

Как пояснила эксперт в комментарии для «Газеты.Ru», в 2024 году урожай картофеля в Беларуси упал более чем на 20% (с 4 до 3,1 млн тонн), закладка в стабилизационные фонды сократилась на те же 20%.

Но на фоне падения внутреннего производства, экспорт картофеля в Россию, по видению экономиста, в предыдущие годы динамично рос (со 120 тыс. тонн в 2021-м до 194 тыс. тонн в 2024-м).

Причина такой ситуации, согласно её анализу, проста. В Беларуси ввели «потолок» цен на картофель для внутреннего рынка, а в России цены были на 30-40% выше. В такой ситуации крупным производителям стало выгоднее продавать урожай на экспорт, а не поставлять его в белорусские магазины по фиксированной цене. Это, по её гипотезе, и привело к дефициту на внутреннем рынке.

В самой же Беларуси, напомним, на этот вопрос смотрели под разными углами. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко в начале июня заявил, что картофеля на складах белорусских магазинов — «девать некуда», но на прилавках он не появлялся из-за «политики».

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