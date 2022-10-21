Россия заминировала Каховскую ГЭС, чтобы затопить Херсон — Зеленский

Опубликовано: 21.10.2022 08:22 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета 20 октября заявил, что Россия готовит «теракт». Он утверждает, что войска РФ уже заминировали агрегаты и дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Эксперты говорят, что подрыв приведет к затоплению 80 населенных пунктов.

«Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон», — заявил он.

И добавил: «Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой».

[info_b]Дамба на Каховской ГЭС — одна из трех находящихся под контролем российских войск переправ через Днепр.[/info_b]

Как отметили в Офисе Зеленского, если россияне «серьез рассматривают и такой сценарий, то это означает, что они очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС высота волны составит 4,8 метров. По его мнению, так РФ хочет остановить наступление украинских войск и прикрыть свой отход с правого берега.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1583153900903096320

Тем временем в российских телеграм-каналах опубликовали интерактивную карту потенциального затопления Херсонской области при прорыве плотины Каховской ГЭС.

https://twitter.com/rybar_en/status/1583144840283697152

Ранее о такой возможности говорили аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, армия РФ может при отступлении из Херсона взорвать дамбу, чтобы затопить город и его окрестности, а также обвинить в этом Украину.

Аналогичную версию рассматривают и американские эксперты:

В США назвали 4 способа, как Россия может усилить атаку на Украину без ядерного оружия

Кстати, недавно командующий войсками России в Украине Сергей Суровикин заявил, что ударить по плотине планируют ВСУ.

Напомним, назначенный Кремлем «глава» Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября запретил въезжать на подконтрольную войскам РФ территорию, как минимум, на семь дней. Кроме того, стало известно, что жителей правого берега Днепра Херсонской области начали вывозить на левый через херсонский порт.

Назначенные РФ власти запретили людям въезжать в Херсонскую область

Тем временем, как считают британские специалисты, ВСУ разрешили россиянам отступить из Херсона без боя.

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