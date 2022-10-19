Назначенные РФ власти запретили людям въезжать в Херсонскую область

Опубликовано: 19.10.2022 12:13 , Обновлено: 19.10.2022

Назначенный Кремлем «глава» Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября запретил въезжать на подконтрольную войскам РФ территорию, как минимум, на семь дней. Кроме того, стало известно, что жителей правого берега Днепра Херсонской области начали вывозить на левый через херсонский порт.

Также Сальдо заявил, что все подразделения и «министерства» гражданской «администрации» Херсонской области переезжают на левобережье Днепра.

«В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — заявили подконтрольные РФ «власти» региона.

Как пишут росСМИ, у жителей спрашивают, куда они хотят поехать — в Крым или Россию.

С собой им советуют брать с собой документы, удостоверяющие личность, дипломы, трудовые, а также свидетельства о рождении детей.

Также по сообщениям российских СМИ, людей, которых перевозят, проверяют кинологи с собаками.

В России объявили о начале битвы за Херсон и возможности затопления области

Тем временем глава Николаевской области Виталий Ким предположил, что россияне сами готовятся бить по Херсону.

«Рассылают сообщения: «Эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон». Зная русскую тактику, и что они роют укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению», — сказал он.

Как писал ранее Телеграф, под Херсоном идут очень жесткие бои. Это не отрицают даже в России. И если там уже намекают на возможное отступление армии РФ, то украинские эксперты говорят о будущих успехах ВСУ очень осторожно. Кроме того, высказывают опасения, что освободившиеся российские войска перебросят из Херсона под Киев.

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