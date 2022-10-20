В США назвали 4 способа, как Россия может усилить атаку на Украину без ядерного оружия

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.10.2022 14:18 , Обновлено: 20.10.2022

Военные эксперты из США заявили, что есть, как минимум, четыре неядерных способа, с помощью которых президент России Владимир Путин может усилить эскалацию войны в Украине, чтобы избежать потерь. Об этом написало американское издание The Hill.

По словам специалистов, РФ может:

применить биологическое оружие;

устроить химические атаки;

уничтожить дамбы на реке Днепр;

массированно обстреливать ракетами города Украины.

Как пишет издание, биологическое оружие — это микроорганизмы, такие как сибирская язва, рицин и ботулизм, которые преднамеренно высвобождаются, чтобы вызвать заболевание и смерть. В Государственном департаменте США ранее заявляли, что Россия унаследовала часть советской программы создания биологического оружия и все еще ее осуществляет.

Аналитик Центра биобезопасности и биоподготовки Роберт Петерсен считает, что «скорее всего, российские военные прямо сейчас ищут оружие, которое может переломить ход войны на поле боя в Украине, а также может оказаться полезным в более широкой войне против НАТО».

В свою очередь адъюнкт-профессор исследований в области безопасности в Джорджтаунском университете Бен Коннебл заявил, что РФ может попытаться применить химическое оружие . Например, отравляющие вещества нервно-паралитического действия, нарывные отравляющие вещества, удушающие вещества и отравляющие кровь средства. При этом, провести операцию «под чужим флагом», обвинив Украину.

Однако, по его словам, этот способ не увенчается успехом, ведь Запад, скорее всего, наоборот, усилит поддержку Киева.

Третий способ — уничтожение плотин на Днепре . Такую версию озвучил профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бронислав Сланчев. По его словам, так РФ хочет помешать контрнаступлению ВСУ на юге страны.

План состоит в том, чтобы разрушить две дамбы вверх по течению от Днепрострой ГЭС, крупнейшей на главной реке, что в течение дня приведет к ее обрушению. Что, в свою очередь, затопит левый берег Днепра и приведет к эвакуации населения и массовым жертвам.

И четвертая версия — Россия может массировано бить по гражданским военным объектам и энергетической инфраструктуре. Все для того, чтобы сеять среди украинцев панику.

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Как писал ранее Телеграф, президент США Джо Байден заявил, что применение Россией ядерного оружия приведет к «Армагеддону» и подчеркнул, что такой ситуации не было с Карибского кризиса 1962 года. По словам американского лидера, Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического и химического оружия.

Байден предрек Армагеддон, если Россия применит ядерное оружие

В свою очередь Великобритания предупредила президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях», если он применит ядерное оружие в войне против Украины. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на правительство Британии.

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