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Опубликовано: 10.04.2025 20:21 , Обновлено: 10.04.2025

Украинский военнослужащий в интервью французской газете Le Monde заявил, что главная площадка Украины по производству боеприпасов, расположенная недалеко от границы с Россией, в прошлом году была «уничтожена». Это заявление прозвучало на фоне заявлений Киева и сообщений с мест об усилении российских атак на северо-восточную Сумскую область Украины.

По информации Le Monde, солдат 104-й бригады теробороны Украины по имени Антон Сербин сообщил изданию, что «главный национальный объект по производству боеприпасов» под городом Шостка в Сумской области «был уничтожен». Никаких официальных подтверждений или опровержений этой информации от Киева не поступало.

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Город Шостка, расположенный всего в 45 км от российской границы, всегда был важным промышленным центром Украины. Там, по данным СМИ, находились крупный пороховой завод и предприятие по производству детонаторов.

Как отметила Le Monde, эти объекты «несколько раз» подвергались атакам со стороны России в прошлом году. Например, региональные власти Сумской области 31 декабря сообщали об обстреле Шостки 13 ракетами.

А российские государственные СМИ ранее заявляли (в ноябре 2024 и январе 2025) об ударах беспилотниками и ракетами Х-59 по объектам, связанным, по их утверждению, с производством боеприпасов и детонаторов в этом районе.

Само украинское оборонное производство, как отмечено в публикации, и стало ключевой целью для российских ударов. При этом Киев прилагал значительные усилия для наращивания собственных мощностей, чтобы снизить зависимость от поставок западных государств. Так, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин два месяца назад заявлял о 35-кратном росте этой отрасли с февраля 2022 года.

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Заявление прозвучало на фоне активизации боевых действий в Сумской области. Le Monde сообщила, ссылаясь на украинских военных, о постоянном российском наблюдении за районом Шостки, в том числе с помощью дронов.

Другой украинский военный, Сергей Костинский, заявил Le Monde, что Россия «планирует прорыв» в районе города Глухов (юго-восточнее Шостки).

Эти сообщения созвучны с «предупреждениями» президента Украины Владимира Зеленского о возможном российском весеннем наступлении, нацеленном на Сумскую и Харьковскую области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью украинским СМИ заявил, что это наступление «фактически уже началось».

Минобороны РФ на днях заявило о захвате села Басовка в Сумской области, однако Госпогранслужба Украины назвала это «дезинформационной кампанией».

Ранее журналисты издания Telegraf.news сообщали, что официальные лица Украины признали факт присутствия своих вооружённых сил на территории Белгородской области РФ.

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