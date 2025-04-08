Опубликовано: 08.04.2025 20:11 , Обновлено: 08.04.2025

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен украинскими силами двух граждан Китая, которые, по его утверждению, воевали на стороне российской армии в Донецкой области. Своё заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, двоих граждан КНР взяли в плен в районе населённых пунктов Тарасовка и Белогоровка. «Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные», — написал он, добавив, что, по имеющимся у него данным, граждан Китая в составе российских войск «значительно больше, чем двое».

Зеленский заявил, что пленные сейчас находятся в СБУ, выясняются все обстоятельства. Он также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге немедленно связаться с Пекином и узнать их реакцию на произошедшее.

Сам Зеленский расценил возможное участие китайцев в боевых действиях на стороне РФ как сигнал о том, что Россия ищет способы «воевать дальше», а не завершать войну, и пытается «прямо или косвенно» вовлечь в неё Китай.

«На это точно нужна реакция», — заявил он, обращаясь, в том числе, к США. По его мнению, это ставит Китай в один ряд с Ираном и КНДР, которых Киев раньше обвинял в военной помощи Москве.

В свою очередь, Сибига написал в соцсети X, что он пригласил в украинское внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах Китая в Украине. По словам министра, МИД намерен выразить осуждение и потребовать объяснений, поскольку участие китайских граждан, по его мнению, «ставит под сомнение заявленную позицию Китая в отношении мира».

Официальных комментариев от Пекина или Москвы по поводу заявлений украинской стороны о пленных китайцах пока не поступало.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о сообщении южнокорейской разведки о захвате в плен украинской армией граждан КНДР.

Южнокорейская разведка подтвердила, что ВСУ взяли в плен раненного северокорейского солдата