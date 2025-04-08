Зеленский подтвердил, что ВСУ вошли в Белгородскую область России

Опубликовано: 08.04.2025 08:06 , Обновлено: 08.04.2025

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) вошли в Белгородскую область России. Такую информацию политик озвучил в своём традиционном обращении к нации вечером 7 апреля. При это он сослался на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который в этот день выступил с докладом о ситуации на фронте и действиях украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

“Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла”, - отчитался Зеленский.

Он подчеркнул, что главная цель ВСУ осталась неизменной - “максимально защитить украинскую землю”, в том числе, жителей Сумской области, граничащей с Курской областью Росси, и Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью России.

По словам Зеленского, главнокомандующего ВСУ доложил ему об “активности украинских подразделений” как по линии границы, так и в так называемой “серой зоне” (то есть территории, на которой уверенно не закрепилась ни одна из сторон конфликта), а также непосредственно на российской территории. По мнению украинского президента, благодаря действиям ВСУ в Курской области “удалось уменьшить давление на других направлениях фронта”, в частности в Донецкой области.

Отдельную благодарность Зеленский выразил 225-му штурмовому полку за их “активные действия” в Белгородской области России.

Бойцы именно этого полка, по информации некоторых российских и украинских военкоров, в конце марта смогли прорвать границу и зайти на территорию Белгородской области.

Отметим, что ранее ни с российской стороны, ни с украинской официально не подтверждалось, что украинские силы вошли на Белгородщину. Генштаб ВСУ до сих пор никак не комментировал наземную операцию в этом регионе. Однако эту информацию официально озвучил 3 апреля командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

“В Курской области России сейчас находятся значительные силы, удерживающие значительный — уменьшившийся, но значительный — участок территории. И они удерживают очень хорошую оборонительную позицию к югу оттуда в Белгородской области”, — процитировало Каволи издание Politico.

Согласно данным Института изучения войны, аналитики которого сослались на геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, российским войскам недавно удалось продвинуться в центральной части Демидовки (к северо-западу от Белгорода). По данным некоторых российских военкоров, в районе Поповки и Демидовки продолжаются активные бои и данные населённые пункты остаются спорной “серой зоной”.