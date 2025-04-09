"Украина должна оценить усилия Китая" - МИД КНР ответил на слова Зеленского о плененных китайцах

Опубликовано: 09.04.2025 17:32 , Обновлено: 09.04.2025

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции 9 апреля ответил на информацию президента Украины Владимира Зеленского о взятии в плен ВСУ двух граждан Китая. Они, со слов Зеленского, воевали на стороне российской армии в Донецкой области. В МИД Китая предложили Украине "правильно оценить усилия" КНР в урегулировании "кризиса".

На вопрос о плененных китайских солдатах на востоке Украины Линь Цзянь ответил, что Китай проверяет эту “ситуацию” с украинской стороной. “Необходимо подчеркнуть, что китайское правительство всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон”, - [link href=“https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202504/t20250409_11590807.shtml” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Но журналисты продолжили задавать вопросы про это. Представитель французского информагентства AFP попросил ответить на заявление Зеленского о том, что в Украине вместе с российскими войсками воюют и другие граждане Китая.

“Это утверждение совершенно необоснованно. Позиция Китая по украинскому кризису ясна, недвусмысленна и широко признана международным сообществом. Украина должна правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая в политическом урегулировании украинского кризиса”, - считает представитель МИД Китая.

При этом он сказал, что у него нет информации, общались или нет “по этому поводу” на официальном уровне китайская и украинская стороны. Линь Цзянь добавил: “Китай всегда был привержен прекращению войны, прекращению огня, установлению мира и содействию переговорам, что очевидно для международного сообщества”.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о пленении в Украине китайских солдат. «Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию», – [link href=“https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/04/09/1103269-peskov-otkazalsya-kommentirovat” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] его российское издание “Ведомости”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Зеленского, двух китайцев взяли в плен в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. «Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные», — написал он, добавив, что, по имеющимся у него данным, граждан Китая в составе российских войск «значительно больше, чем двое».

ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших «в составе российской армии» — Зеленский