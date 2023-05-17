“Россия столько не запускала” – Шойгу опроверг заявления Киева о шести сбитых “Кинжалах”

Опубликовано: 17.05.2023 07:48 , Обновлено: 17.05.2023

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал удар по Киеву в ночь на 16 мая и последовавшие за ним заявления украинских военных. В частности, они сообщали о шести российских ракетах "Кинжал", сбитых украинской системой ПВО. По словам Шойгу, российские войска столько ракет не запускали.

“Мы не запускали столько “Кинжалов”, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих “украинских перехватов” — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают”, — цитирует главу Минобороны РИА “Новости”.

Между тем, агентство привело слова “информированного источника”, который сообщил о том, что именно благодаря ракетам “Кинжал” российским войскам удалось поразить американский ЗРК Patriot в Киеве. По словам источника, операцию по уничтожению зенитно-ракетного комплекса произвел МиГ-31К из воздушной засады.

“Фактически, за счет скорости “Кинжала” ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем”, — заявил источник.

По его словам, за счёт своей скорости ракеты “Кинжал” могут достигать военных объектов в глубине Украины за считанные минуты. Это не позволяет таким объектам, как ЗРК Patriot, во время перезарядиться или сменить позицию после пуска ракет.

В Минобороне РФ заявили об уничтожении ЗРК Patriot во время атаки на Киев

Напомним, о поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве заявило российское Министерство обороны после ночной атаки по Украине в ночь на 16 мая.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат дать оценку заявлению Минобороны России отказался. А вот источники в Белом доме не исключили, что зенитно-ракетный комплекс действительно мог быть поврежден, однако не был полностью уничтожен в результате попадания российской ракеты.

В украинской ПВО отказались комментировать заявления об уничтожении Patriot российским «Кинжалом»

По словам анонимного чиновника, американские специалисты все еще оценивают масштабы нанесенного урона. Это определит, нужно ли полностью вывозить систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте.

В США не исключили повреждения Patriot российской ракетой «Кинжал» — CNN