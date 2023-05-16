В украинской ПВО отказались комментировать заявления об уничтожении Patriot российским "Кинжалом"

Опубликовано: 16.05.2023 15:59 , Обновлено: 16.05.2023

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат 16 мая отказался дать оценку заявлению Минобороны России об уничтожении в Киеве системы ПВО Patriot. Ранее в сети появилось видео ночного удара.

“Мы не будем комментировать заявление Министерства обороны вражеского государства, больше ничего не буду говорить», – сказал представитель командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Ранее в российских СМИ стали распространять видео, снятое украинской певицей Инной Вороновой, на котором видна вспышка в том месте, откуда вылетали, по всей видимости, зенитные ракеты. Ролик снят ночью, и на нем почти не видно и неясно, что происходит.

Впрочем, певица уже попросила прощения у украинцев. В этой стране запрещено законом публиковать любые свидетельства работы ПВО и мест ракетных ударов России.

Ранее глава Генштаба Украины заявил, что ночью были сбиты все ракеты “Кинжал” и “Калибр”, запущенные россиянами в ночь на 16 мая.

В свою очередь, министерство обороны России тоже отчиталось об атаке по Украине в ночь на 16 мая. В числе прочего, согласно заявлению российского оборонного ведомства, был поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, который обеспечивает противовоздушную оборону украинской столицы.

В Минобороне РФ заявили об уничтожении ЗРК Patriot во время атаки на Киев