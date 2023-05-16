В США не исключили повреждения Patriot российской ракетой "Кинжал" - CNN

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 16.05.2023 21:02 , Обновлено: 16.05.2023

Зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, вероятно, мог быть поврежден, но не уничтожен в результате попадания российской ракеты. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По словам анонимного чиновника, США все еще оценивают масштабы ущерба. Это определит, нужно ли полностью вывозить систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте.

Напомним, что министерство обороны России сообщило во вторник в сообщении в Telegram, что “высокоточный удар гиперзвукового ракетного комплекса ”Кинжал” по городу Киеву поразил зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства”.

Украинские официальные лица заявили во вторник, что они успешно перехватили все шесть “гиперзвуковых” ракет, выпущенных россиянами, но украинские военные отказались комментировать заявление россиян о том, что была поражена система Patriot.

В настоящее время Украина располагает двумя системами противовоздушной обороны Patriot, одна из которых подарена США, а другая - совместно Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем была возможно повреждена.

Россия и раньше пыталась наносить удары по Patriot ракетами “Кинжал”, сообщили американские официальные лица, в том числе один раз 4 мая. По словам официальных лиц, та атака провалилась, и украинцы успешно перехватили ракету до того, как она смогла поразить Patriot.

Но американские официальные лица полагают, что русские смогли уловить сигналы, исходящие от Patriot, что позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты.

Тем временем, в Минобороны Украины тоже прокомментировали заявления противника. «Пресс-служба Минобороны России сильнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственных СМИ и пресс-секретаря Минобороны Конашенкова более чем достаточно», — появилось сообщение в Твиттере украинского оборонного ведомства.