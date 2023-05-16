В Минобороне РФ заявили об уничтожении ЗРК Patriot во время атаки на Киев

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Опубликовано: 16.05.2023 13:09 , Обновлено: 16.05.2023

Министерство обороны России отчиталось об атаке по Украине в ночь на 16 мая. В числе прочего, согласно заявлению российского оборонного ведомства, был поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, который обеспечивает противовоздушную оборону украинской столицы.

Как заявили в Минобороны России, ЗРК Patriot в Киеве был поражён “высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал»”

В целом же ночную атаку по Украине в российскому оборонном ведомстве назвали “сосредоточенным ударом высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран”.

“Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены”, - отчитались в Минобороны, однако, никаких видео- или фотодоказательств уничтожения ЗРК Patriot, подтверждающих эти заявления, в ведомстве не предоставили.

Между тем, в телеграм-канале Mash были появилисьось видео, на котором предположительно запечатлен момент поражения американского противовоздушного комплекса.

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Помимо этого, в Минобороны России заявили о двух сбитых украинских самолётах - Су-24 и Су-25 под Варваровкой и Красноармейском Донецкой области, а также 22 сбитых беспилотниках.

Напомним, в ночь на 16 мая российские войска осуществили массированный удар ракетами и беспилотниками по украинской столице. По словам руководителя городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, это восьмая атака по Киеву в мае и в этот раз она оказалась “исключительной по плотности”.

«Исключительная по плотности» — По Киеву ночью ударили ракетами и беспилотниками

В свою очередь глава Генштаба Украины генерал Валерий Залужный заявил, что во время ночной атаке украинские ПВО уничтожили все 18 ракет, выпущенных Россией, в том числе 6 ракет “Кинжал”, которые в РФ называют “гиперзвуковыми”. Также, по словам Залужного, ПВО Украины уничтожили все беспилотники, которые атаковали страну одновременно с ракетами.

В Генштабе Украины заявили об уничтожении всех запущенных Россией ночью 16 мая «Кинжалов»