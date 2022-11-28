Россия передумала сокращать поставки газа в Молдову

Опубликовано: 28.11.2022 10:54 , Обновлено: 28.11.2022

Российский монополист «Газпром» пообещал не снижать поставки газа в Молдову. Об этом в компании сообщили 28 ноября.

Там объяснили это тем, что «Молдовагаз» оплатила все поставки газа за ноябрь, в том числе «осевший» в Украине.

Однако в «Газпроме» пожаловались на то, что Молдова «нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа». И пригрозил в таком случае сократить или вообще прекратить поставлять голубое топливо.

Напомним, 22 ноября «Газпром» заявил, что принял решение о сокращении поставок газа через трубопровод по Украине. Там заявили об «оседании» российского газа в украинских газовых хранилищах, поставляемого в Молдову.

«Газпром» пригрозил сократить поставки газа через Украину из-за «оседания»

После этого оператор газотранспортной системы Украины отверг все обвинения «Газпрома» в краже газа, который тот через Украину поставляет в Молдову. Там заявили, что у них есть все документы, подтверждающие передачу топлива.

«Подтверждено документами» — Украина отвергла обвинения «Газпрома» в краже газа

А 23 ноября ответил на обвинения вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну. Он заявил, что весь поставляемый газ поступает в Молдову. А тот, что остается в Украине — это молдавские «сбережения и запасы, хранящиеся на складах в Украине».

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