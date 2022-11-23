Молдова объяснила, почему ее газ «осел» в Украине

Опубликовано: 23.11.2022 09:16 , Обновлено: 23.11.2022

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну 23 ноября ответил на обвинения российского «Газпрома» в «оседании» газа в Украине.

«Газпром, в стиле, к которому мы уже привыкли недружелюбно, грозит нам дальнейшим сокращением поставок газа. Они обвиняют Украину и Молдову в неправдивых вещах», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Спыну, весь поставляемый газ поступает в Молдову. А тот, что остается в Украине — это молдавские «сбережения и запасы, хранящиеся на складах в Украине».

Вице-премьер заверил, что эти объемы Молдова полностью оплатит.

Ранее Телеграф сообщил, что российский газовый монополист «Газпром» заявил, что принял решение о сокращении поставок газа через трубопровод по Украине. Там заявили об «оседании» российского газа в украинских газовых хранилищах, поставляемого в Молдову.

«Газпром» пригрозил сократить поставки газа через Украину из-за «оседания»

После этого оператор газотранспортной системы Украины отверг все обвинения «Газпрома» в краже газа, который тот через Украину поставляет в Молдову. Там заявили, что у них есть все документы, подтверждающие передачу топлива.

«Подтверждено документами» — Украина отвергла обвинения «Газпрома» в краже газа