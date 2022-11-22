"Газпром" пригрозил сократить поставки газа через Украину из-за "оседания"

Опубликовано: 22.11.2022 15:23 , Обновлено: 22.11.2022

Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что принял решение о сокращении поставок газа через трубопровод по Украине. Там заявили об "оседании" российского газа в украинских газовых хранилищах, поставляемого в Молдову.

“Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой”, - утверждают в “Газпроме”. Там насчитали – 52,52 млн кубометров газа, который недошел до Молдовы.

[info_b]В Укртрансгазе обвинения пока не комментировали.[/info_b]

При этом российская компания винит Молдову в неуплате за поставляемый газ: “Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров газа”.

В итоге в “Газпроме” объявили, что сократят с 28 ноября поставки газа в Молдову через газоизмерительную станцию “Суджа” “при сохранении транзитного дисбаланса” в объеме суточной недопоставки (42,9 млн куб. м).

В Европе биржи уже отреагировали на заявление “Газпрома”. Европеская биржа ICE показала рост цены на газ, которая превысила 1280 долларов за тысячу кубометров (+ 4,2% по сравнению с 2 ноября). Правда, потом цены снизились до 1255 долларов (+2%).

Ответ Украине?

Заявление российского “Газпрома” произошло после известий, что Киев планирует повысить стоимость транзита нефти через свою территорию в ЕС, который не остановился даже в условиях вторжения России в Украину.

“Укртранснафта” направила российской компании “Транснефть”, по данным издания Bloomberg, письмо с предупреждением, что с 1 января стоимость транзита по трубопроводу “Дружба” увеличится. Как стало известно, Украина повысит тарифы на транзит российской сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну — до 13,60 евро.

В Киеве решение обосновали “продолжающимся разрушением украинской энергетической инфраструктуры, (которое) привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей”.