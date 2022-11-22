"Подтверждено документами" - Украина отвергла обвинения "Газпрома" в краже газа

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Опубликовано: 22.11.2022 19:18 , Обновлено: 04.07.2024

Оператор газотранспортной системы Украины отверг все обвинения "Газпрома" в краже газа, который тот через Украину поставляет в Молдову. Там заявили, что у них есть все документы, подтверждающие передачу топлива.

“Все объемы , которые были приняты на точке входа с рф “Суджа”, в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову “Алексеевка” и “Гребеники” в полном объеме”, - заявили в Украине.

Там заверили, что это подтверждено всеми необходимыми документами, которые подписаны со смежными операторами, одним из которых является сам “Газпром”.

В то же время, там напомнили, что с начала сентября 2022 года Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения “Гребеники” осуществляется именно в форме виртуального реверса.

“Угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, Газпром пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ) и заблокировать инструмент виртуального реверса, тем самым усилив зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона”, - заявили в Украине.

“Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления. Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны. Введение типовых европейских бизнес-правил работы на межгосударственных точках соединения сознательно трактуется Газпромом как нарушение контрактных обязательств, очевидно, в политических, а не коммерческих целях”, – отметила директор оператора ГТС Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

Ранее Телеграф сообщил, что российский газовый монополист “Газпром” заявил, что принял решение о сокращении поставок газа через трубопровод по Украине. Там заявили об “оседании” российского газа в украинских газовых хранилищах, поставляемого в Молдову.

«Газпром» пригрозил сократить поставки газа через Украину из-за «оседания»