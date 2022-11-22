Россия осудила США за осуждение военных преступлений армии РФ в Украине

Опубликовано: 22.11.2022 11:21 , Обновлено: 22.11.2022

Посольство России в США выступило с заявлением, в котором осуждает позицию Госдепартамента в отношении военных преступлений на войне в Украине. Там возмутились, что США прямо не осудили расстрел российских военнопленных в Украине, зато заметили куда больше военных преступлений, совершаемых самой Россией.

“Мы приняли к сведению заявления посла по особым поручениям Международного уголовного правосудия Бет ван Шак об убийстве захваченных российских военнослужащих украинскими неонацистами. Чиновник отказался прямо осудить массовое убийство наших безоружных солдат, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию”, - говорится в заявлении российских дипломатов.

Там возмутились тому, что США фиксируют военные преступления российских военных, которые происходят во много раз чаще, по мнению Госдепа. В посольстве России зааявили, что у них нет доказательств.

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“Неужели непонятно, что США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине”, - заявили в российской дипмиссии.

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Что говорят в Госдепе

Существует “все больше доказательств” “системных военных преступлений”, совершаемых в “каждом регионе, где были развернуты российские войска” в Украине, заявил в понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США Бет Ван Шак.

Это включает:

преднамеренные, неизбирательные и непропорциональные атаки на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры,

издевательства над гражданскими лицами и военнопленными и “усилия по сокрытию этих преступлений”,

сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии.

В Госдепе Россию обвинили в преднамеренных атаках на гражданскую энергосистему Украины в попытке оставить население Украины без электричества и тепла на зимой — акт, который может быть приравнен к военному преступлению.

Ван Шак сказала, что “каждый отдельный удар должен оцениваться в зависимости от того, были ли поблизости военные объекты или это были чисто гражданские объекты”. Представительница Госдепартамента также подчеркнула, что “есть убедительные сообщения, описывающие физическое и психологическое насилие, включая массовые казни, в рамках операций и насильственного перемещения, депортации, включая тысячи украинских детей, которые были похищены и насильственно переданы семьям в России”.

Ранее Телеграф сообщил, что власти Украины официально отреагировали на видео, на котором, по обвинениям РФ, в Макеевке «расстреляли» сдавшихся в плен российских солдат. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала расследовать, что произошло.

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