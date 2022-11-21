Киев пообещал расследовать видео с «расстрелом» российских пленных

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Опубликовано: 21.11.2022 09:26 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины официально отреагировали на видео, на котором, по обвинениям РФ, в Макеевке «расстреляли» сдавшихся в плен российских солдат. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала расследовать, что произошло.

«Конечно, украинские власти расследуют это видео», — передает ее слова Associated Press и CNBC.

Стефашина добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не заинтересованы» в расстрелах, так как им нужно брать «как можно больше военнопленных» для обмена.

В свою очередь советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что, вероятно, один из военных РФ на видео решил оказать вооруженное сопротивление.

«Если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, то ты не герой, который сопротивляется, а совершаешь военное преступление против Женевской конвенции», —сказал он.

Кроме того, по словам Арестовича, по кадрам непонятно, как вели себя другие лежащие солдаты и «в какой обстановке они погибли».

Советник также подчеркнул, что Украина ведет свое расследование о произошедшем.

Подобное мнение выразил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Из видео он сделал вывод, что «воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины».

«В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны», — написал он в своем телеграм-канале.

Что произошло?

Напомним, в Министерстве обороны РФ обвинили украинских военных в расстреле сдавшихся в плен русских солдат. Такое заявление было сделано после двух появившихся в Сети видео.

На одном из них, как предполагается, группу военных в российских форме берут в плен во дворе жилого дома. После этого появляется человек в форме с оружием, слышно выстрелы — и видео обрывается.

На второй записи видно тела более десяти солдат в той же форме, рядом с некоторыми видны следы крови.

В Минобороны РФ заявили, что эти кадры «подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и что такие убийства — «распространенная практика ВСУ».

А глава российской Госдумы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Телеграф писал, что Россия уже использовала для ударов по украинским городам более 4700 ракет с начала войны, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно, сколько Россия потеряла техники за время боёв с защитниками Украины.

Россия выпустила по Украине 4700 ракет и потеряла более 8000 единиц техники