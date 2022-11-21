Киев пообещал расследовать видео с «расстрелом» российских пленных
Власти Украины официально отреагировали на видео, на котором, по обвинениям РФ, в Макеевке «расстреляли» сдавшихся в плен российских солдат. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала расследовать, что произошло.
«Конечно, украинские власти расследуют это видео», — передает ее слова Associated Press и CNBC.
Стефашина добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не заинтересованы» в расстрелах, так как им нужно брать «как можно больше военнопленных» для обмена.
В свою очередь советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что, вероятно, один из военных РФ на видео решил оказать вооруженное сопротивление.
«Если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, то ты не герой, который сопротивляется, а совершаешь военное преступление против Женевской конвенции», —сказал он.
Кроме того, по словам Арестовича, по кадрам непонятно, как вели себя другие лежащие солдаты и «в какой обстановке они погибли».
Советник также подчеркнул, что Украина ведет свое расследование о произошедшем.
Подобное мнение выразил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Из видео он сделал вывод, что «воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины».
«В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны», — написал он в своем телеграм-канале.
Что произошло?
Напомним, в Министерстве обороны РФ обвинили украинских военных в расстреле сдавшихся в плен русских солдат. Такое заявление было сделано после двух появившихся в Сети видео.
На одном из них, как предполагается, группу военных в российских форме берут в плен во дворе жилого дома. После этого появляется человек в форме с оружием, слышно выстрелы — и видео обрывается.
На второй записи видно тела более десяти солдат в той же форме, рядом с некоторыми видны следы крови.
В Минобороны РФ заявили, что эти кадры «подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и что такие убийства — «распространенная практика ВСУ».
А глава российской Госдумы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.
«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Телеграф писал, что Россия уже использовала для ударов по украинским городам более 4700 ракет с начала войны, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно, сколько Россия потеряла техники за время боёв с защитниками Украины.
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