Песков пообещал «найти и наказать» тех, кто «расстрелял» российских пленных в Украине

Опубликовано: 21.11.2022 13:17 , Обновлено: 21.11.2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в Сети видео с «расстрелом российских пленных» в Украине. Он заявил, что причастные должны быть «найдены и наказаны».

По словам представителя Кремля, Россия сама займется поисками тех, «кто совершил это преступление».

Кроме того, добавил Песков, РФ также «будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и закону тех, кто может быть к нему причастен».

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Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ обвинили украинских военных в расстреле сдавшихся в плен русских солдат. Такое заявление было сделано после двух появившихся в Сети видео.

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Что сказал Киев?

Власти Украины официально отреагировали на видео, на котором, по обвинениям РФ, в Макеевке «расстреляли» сдавшихся в плен российских солдат. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина пообещала расследовать, что произошло.

В свою очередь советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что, вероятно, один из военных РФ на видео решил оказать вооруженное сопротивление.

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Киев пообещал расследовать видео с «расстрелом» российских пленных