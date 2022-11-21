"Это пахло так плохо" - Жители рассказали The Guardian, что россияне сжигали тела своих солдат на свалке в Херсоне

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 21.11.2022 17:10 , Обновлено: 21.11.2022

Британское издание The Guardian сообщило, что в Херсоне после освобождения была обнаружена свалка, куда свозили тела погибших российских солдат, а потом сжигали. Делали это, по словам очевидцев, по приказу командования войсками РФ.

Сейчас на свалке обнаружили российские флаги, униформу и каски. По словам жителей Херсона, во время оккупации местная свалка стала запретной зоной, которую усиленно охраняли российские военные. Несколько жителей и рабочих сообщили The Guardian, что причиной повышенной секретности было то, что у оккупационных сил была там важная задача: захоронить тела солдат, а затем сжечь их.

Местные жители сообщают, что видели, как на место прибыли российские открытые грузовики с черными мешками, которые затем были подожжены, наполнив воздух большим облаком дыма и ужасающим запахом горящей плоти. Они полагают, что русские избавлялись от тел своих солдат, погибших во время тяжелых боев в летние дни.

“Каждый раз, когда наша армия обстреливала русских, они вывозили останки на свалку и сжигали их”, - сообщила 40-летняя Ирина, жительница Херсона.

Примерно в то же время, как Украина начала постоянные ракетные удары по местам дислокации российских военных в Херсонской области из HIMARS, свалку взяли под охрану и там началось постоянное движение грузовиков.

[info_b]Независимая проверка утверждений на данный момент невозможна, и украинские власти заявили, что не могут прокомментировать, расследуются ли эти утверждения. Там заявили, что их не интересуют захоронения вражеских солдат. [/info_b]

Журналисты The Guardian посетили свалку, расположенную на северо-западной окраине города, через пять дней после освобождения Херсона и поговорили с сотрудниками полигона, а также еще с несколькими жителями города, которые подтвердили заявления, сделанные другими летом.

“Русские пригнали камаз, полный мусора и трупов, все вместе и выгрузили, - рассказал сборщик мусора из Херсона, который попросил не называть его имени. - Ты думаешь, кто-то собирался их похоронить? Они выбросили их, а потом засыпали мусором, и все”. По его словам, сам он не видел, принадлежали ли тела солдатам или гражданским лицам: “Я не видел. Я сказал достаточно. Я не боюсь, я веду эту войну с 2014 года. Бывал на Донбассе. Но чем меньше ты знаешь, тем лучше ты спишь”.

В свою очередь, 45-летняя Светлана Викторовна, которая вместе со своим мужем Александром уже много лет вывозит отходы на свалку на своем грузовике, рассказала, что на въезде на нее был установлен российский контрольно-пропускной пункт.

“Нам не разрешили приближаться к участку свалки, где сжигали тела”, - утверждает она. - Итак, позвольте мне рассказать вам, как это было: они пришли сюда, оставили несколько своих солдат-охранников, выгрузили и сожгли. Однажды мы с мужем приехали не в то время. Мы пришли сюда, когда они занимались своими “делами”, и они сильно ударили моего мужа дубинкой по лицу”.

“Я не видела останков, - в то же время добавляет она. - Они похоронили все, что осталось”.

Местные рабочие утверждают, что русские выбрали место на самой изолированной стороне свалки. По соображениям безопасности посетить его невозможно. Водитель грузовика, работающий на свалке, сказал, что он не исключает, что русские, возможно, заминировали этот район или оставили неразорвавшиеся снаряды.

“Я слышал эту историю, но я не ездил так далеко на своем грузовике, чтобы выгружать мусор. Но я могу гарантировать вам, что, что бы они ни делали, это пахло так плохо, как [тухлое] мясо, - рассказал водитель грузовика - И дым … дым был густым”.