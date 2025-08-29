Россия назвала условия для завершения войны в Украине. Что сказал Путин о встрече с Зеленским?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.08.2025 14:21 , Обновлено: 29.08.2025

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 29 августа озвучила 6 условий для достижения мира с Украиной. Тем временем в Кремле сообщили, что думает президент РФ Владимир Путин о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Так, по словам Захаровой, мирное соглашение, “в числе прочего”, должно в себя включать:

“демилитаризацию”;

“денацификацию;

“нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины”;

“признание территориальных реалий”;

“обеспечение прав русского языка, русскоязычного населения”

“прекращение гонений на каноническое православия”.

Примерно такие же требования Москва озвучивала и ранее.

Трамп потребовал от Зеленского «гибкости», а от Путина – чтобы тот «вёл себя хорошо»

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 29 августа объявил, что Владимир Путин “не исключает возможности проведения встречи” с Владимиром Зеленским. Однако “считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне”.

“Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованость и готовность к таким переговорам”, - заявил представитель Кремля.

Также он утверждает, что Москва передала Украине свои условия мирного урегулирования.

“Все наши позиции доведены. Основные положения в письменном виде были переданы Украине”, — сказал Песков, но не уточнил, о чем идет речь в этих условиях.

Напомним, ранее появилась информация, что Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве, однако тот ответил отказом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило французское агентство AFP.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве — AFP

Ранее Telegraf.news писал, что Зеленский прокомментировал предложения России по предоставлении Украине гарантий безопасности, назвав их попыткой «продать какой-то „воздух“».

Зеленский отверг предложения Путина по гарантиям безопасности — «Хочет продать нам какой-то „воздух“»