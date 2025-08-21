Опубликовано: 21.08.2025 12:38 , Обновлено: 21.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложения России по предоставлении Украине гарантий безопасности, назвав их попыткой «продать какой-то „воздух“».

Как сообщило «Общественное. Новости», украинский президент отверг идею уступок в обмен на прекращение наступательных действий со стороны РФ. «Путин хочет продать нам какой-то „воздух“ — мол, он не будет на нас наступать, а взамен отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, потому что он не хочет заканчивать войну», — заявил Зеленский.

Он также отверг возможность включения Китая в число гарантов безопасности, заявив, что Украина нуждается в помощи только от тех стран, которые «готовы» её оказать.

Также Зеленский сообщил, что сейчас идёт координация по организации двусторонней встречи с Владимиром Путиным, а затем — трёхсторонней с участием президента США Дональда Трампа. В качестве возможных «нейтральных» площадок для переговоров он назвал Австрию, Швейцарию или Турцию.

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В случае, если российская сторона не будет готова к диалогу, Киев ожидает реакции США в виде усиления санкций. «Сейчас должен быть шаг от российской стороны», — заявил президент Украины.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров 20 августа сообщал, что Москва предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах и создать три рабочие группы: по военным, гуманитарным и политическим вопросам.

По его словам, Украина до сих пор не дала ответ на это предложение.

Как передал ТАСС, Лавров заявил, что РФ готова к работе в любых форматах, если она «будет честная», и раскритиковал попытки стран ЕС «затянуть США в свою агрессивную, воинственную кампанию».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, что, по неофициальным данным, около 10 стран готовы направить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности при заключении мирного соглашения с Россией.

Десяток стран готовы отправить свои войска в Украину — Bloomberg