Опубликовано: 19.08.2025 18:19 , Обновлено: 19.08.2025

Президент России Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве, однако тот ответил отказом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило французское агентство AFP.

По информации агентства, которую привёл телеканал BFMTV, Путин предложил Трампу провести переговоры с Зеленским в Москве во время их вчерашнего телефонного разговора.

Как уточнило агентство, свой ответ Зеленский, будучи в Вашингтоне, сразу озвучил Трампу. Он, как утверждает источник, ответил коротко: «Нет».

К слову, в качестве возможных площадок для переговоров между президентами России и Украины назывались другие города. В частности, упоминались Женева в Швейцарии и Рим в Италии.

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Некоторые эксперты также предполагали, что встреча могла бы состояться в Минске, связывая эту гипотезу с недавним телефонным разговором Дональда Трампа и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

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