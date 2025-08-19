Трамп потребовал от Зеленского "гибкости", а от Путина – чтобы тот "вёл себя хорошо"

Опубликовано: 19.08.2025 16:10 , Обновлено: 19.08.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что для успеха будущих мирных переговоров между Москвой и Киевом Владимир Зеленский должен "проявить гибкость", а Владимир Путин - "вести себя хорошо". "А если нет, ситуация будет тяжёлой", - озвучил своё видение складывающейся геополитической ситуации американский президент.

Комментируя вчерашнюю встречу с Зеленским и европейскими лидерами в эфире американского телеканала Fox News, Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся организовать двухстороннюю встречу Зеленского с Путиным, которая должна стать огромным шагом на пути к прекращению военных действий.

При этом сам Трамп, по его словам, участвовать в ней не будет.

“Решения на переговорах будут принимать Путин и Зеленский, США далеки от конфликта”, - пояснил свою позицию президент США.

Впрочем, делать прогнозы о возможном исходе такой - пока лишь гипотетической - встречи, по мнению Трампа, сейчас рано.

“Сначала дайте им встретиться. Знаете, они не были совсем уж лучшими друзьями, у них не очень-то получалось ладить друг с другом”, - заявил Трамп в эфире Fox News.

Американский президент в который раз подчеркнул, что у него лично с Путиным “хорошие отношения”, поэтому он выразил надежду на то, что “всё будет сделано”, как нужно.

“Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжёлой. Я надеюсь, что и президент Зеленский сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость”, - озвучил условия успешных переговоров Трамп.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после вчерашней встречи в Вашингтоне в различных источниках появилась информация о возможной локации будущей встречи Путина с Зеленским. Среди рассматриваемых участниками переговорного процесса локаций назывались Рим, Ватикан, Будапешт.

Швейцария пообещала не арестовывать Путина, если тот приедет на мирные переговоры с Зеленским

В свою очередь Швейцария пообещала предоставить президенту России Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования и не арестовывать его по ордеру Международного суда в Гааге, если политик согласится приехать для мирных переговоров с Украиной в эту страну.