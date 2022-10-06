Россия и Украина вступили в новый этап войны - Эксперты "Минского диалога". Чем закончится?

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Опубликовано: 06.10.2022 07:24 , Обновлено: 04.07.2024

Эксперты Совета по международным отношениям "Минского диалога" в своем ежемесячном докладе заявили 5 октября, что война в Украине вступила в новый, куда более опасный для соседей и не только, этап. Все потому, что наступление ВСУ может спровоцировать отступающую Россию на более отчаянные шаги. Плюс в войну могут быть вовлечены соседние страны.

Участник совета эксперта Денис Мельянцов [link href=“https://t.me/realist_belarus/161” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] о ключевых процессах, которые были отражены в докладе.

По мнению белорусских экспертов, Украина провела успешное контрнаступление на харьковском направлении, а также отбила город Лиман и окрестности Донбасса. А вот на южном направлении эксперты успехов ВСУ не заметили. Хотя там, в Херсонской области, продвижение ВСУ в сутки составляло от 20 до 30 километров.

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В то же время, белорусские эксперты решили, что “Харьковское контрнаступление” оказалось возможным вследствие недостаточного количества российских войск в этом оперативном районе, что “стало финальным аргументом в пользу мобилизации в РФ”.

“Несмотря на растущие поставки западного вооружения и помощь в подготовке личного состава, ВСУ постепенно теряют самые боеспособные силы. Все стратегически значимые успехи ВСУ пока были достигнуты героизмом украинских бойцов и умением использовать советское и отечественное оружие, а роль и преимущества западной техники еще остаются невыясненными”, - говорится в документе, подготовленном экспертами “Минского диалога”. Почему российские военные не смогли “использовать советское и отечественное оружие” аналогичным образом, представители “Минского диалога” не уточнили.

Аналитики из “Минского диалога” считают, что объявленная Москвой мобилизация и присоединение четырех украинских областей на фоне стремительного снятия ограничений на поставки западного вооружения Украине свидетельствуют о наступлении “качественно нового этапа эскалации войны”.

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“Резко растут риски более активного вовлечения в войну третьих государств, расширения боевых действий на новые страны, а также особенно опасного слияния войны в Украине с конфликтными сюжетами в других частях мира. Последнее при наиболее неблагоприятном сценарии может стать механизмом перерастания локальной войны в сеть взаимосвязанных конфликтов глобального масштаба”, - написал Денис Мельянцов.

Он и его коллеги из “Минского диалога” уверены, что и без того малочисленные попытки миротворчества становятся еще менее перспективными.

“Эта ситуация сохранится до момента, когда либо эскалация вплотную подойдет к черте ядерного конфликта, либо наступит взаимное истощение на поле боя, либо масштабы экономического кризиса сформируют доминирующий общественный запрос на окончание войны”, - считают эксперты.

Эксперты “Минского диалога” не оставляют надежд, что социально-экономические последствия войны вызовут все более растущее недовольство на Западе и смогут привести “к подрыву консолидирующего многие страны политического центризма”. Т.е. Единство стран Запада в деле поддержки Украины может дать трещину.

[info_b]Полностью с ответом “Минского диалога” можно ознакомиться [link href=“http://minskdialogue.tilda.ws/tochki-nad-u-3” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link]. [/info_b]

[info_b]“Минский диалог” имеет в Беларуси регистрацию с 2019. Тогда главным управлением юстиции Мингорисполкома было зарегистрировано научно-просветительское учреждение «Совет по международным отношениям «Минский диалог».

Вот такие цели ставят перед собою эксперты организации:

Содействовать повышению международной безопасности в регионе Восточной Европы;

Содействовать продвижению суверенных интересов Беларуси в системе международных отношений;

Содействовать укреплению потенциала экспертного и научного сообществ Беларуси в области международных отношений и безопасности.

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Ранее Телеграф сообщил, что в ЕС считают, что у президена России Владимира Путина осталась одна только надежда на то, что зима усилит усталость Запада от войны в Украине. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте 5 октября заявил, что она тщетна. Хоть и признал, что некоторые европейские страны испытывают трудности.

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