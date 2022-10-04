ВСУ обрушили оборону русских на двух направлениях. Новая Каховка станет вторым Изюмом?

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.10.2022 16:10 , Обновлено: 19.01.2023

Украинские войска развили 4 октября успешное наступление в Херсонской области, которое началось ещё в понедельник, 3 октября. Тогда ВСУ смогли прорвать линию обороны военных РФ и вклиниться в нее на 25 километров. Уже к середине вторника украинские военные прошли ещё 20 километров. Кажется, это самое стремительное наступление (отступление) с начала войны.

[info_b]Также украинские военные постепенно занимают оставленные россиянами без боя населенные пункты в Харьковской области и подошли уже к поселению Кременная в Луганской области.

“На Сватовском направлении Луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) - наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное-Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной-Рубежного”, - рассказал о печальной перспективе российских подразделений на том участке фронта Игорь Гиркин-Стрелков.

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Российские источники уже привычным образом сдачу таких больших территорий в Херсонской области назвали “перегруппировкой”.

“Из-за прорыва ВСУ на Бериславском участке и угрозы физического окружения российской группировки со стороны села Дудчаны и Давыдова Брода принято решение отвести контингент ВС РФ на новый рубеж обороны”, - сообщил тг-канал Рыбарь.

Помимо Давыдова Брода, российские войска спешно оставили такие населенные пункты на севере Херсонской области:

Большую и Малую Александровки,

Староселье,

Трифоновку,

Новую Каменку,

Ольгино,

Архангельское.

Российские военкоры пожаловались, что новая линия обороны РФ после отступления будет проходить значительно южнее и ближе к Херсону, но и она не будет надёжной.

“Отсутствие каких-либо ответный действий и контрнаступления в ближайшей перспективе создаст угрозу дальнейшего наступления ВСУ на Берислав и Новую Каховку, а также Херсон со стороны Посад-Покровского и Снегиревского участков. Кроме того, контроль ВСУ над побережьем реки Днепр — это непосредственная опасность для российского контингента на левом берегу Днепра”, - считают в тг-канале Рыбарь.

https://twitter.com/dragon_of_time_/status/1577279581153013767?s=20&t=X_DcUslmAk0SRlF8UBfDaA

Там считают, что украинские подразделения смогут провести десантную операцию с использованием малых лодок и катеров, которых у них достаточно, чтобы перебраться на другой берег Днепра.

“А это уже удар во фланг группировки ВС РФ в Запорожской области и прямой выход к Мелитополю”, - считают там.

Тем временем, украинские военные каждый час публикуют видео все новых освобожденных поселений.

https://twitter.com/Dialog_UA/status/1577265434071474178?s=20&t=r04VDPiiVcVGH3_hiami8Q

“Нехватка личного состава”

“Судя по видео ВСУ из Давыдов Брода. после прорыва ВСУ у Золотой Балки и продвижения к Дудчанам, осуществляется отвод наших войск на криворожском направлении ввиду угрозы коммуникациям группировки на криворожском направлении. Причины по всей видимости те же - нехватка личного состава, недостаточная плотность фронта, отсутствие активно действующих резервов для контрударов”, - прокомментировал стремительное отступление россиян в Херсонской области российский военкор Борис Рожин.

Куда делся личный состав в ВС РФ, военный эксперт из России не объяснил.

Вот и обозреватель Игорь Гиркин, который любит, когда его зовут “Стрелков”, сообщил, что российским войсками пришлось отступить, “избегая наметившегося окружения”.

“ВС РФ отошли по всему фронту реки Ингулец восточнее ранее захваченного плацдарма противника на указанной речке. Оставлен ключевой н.п. Давыдов Брод (за который два месяца велись ожесточенные бои) и еще ряд крупных сёл в его окрестностях. Отход продолжается. По всей видимости - целью командования нашей группировки является сокращение линии фронта хотя-бы до состояния создания непрерывной (а не очаговой) линии фронта, прикрывающей Берислав и Ново-Каховскую дамбу”, - признался Стрелков.

https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1577262808281927681?s=20&t=X_DcUslmAk0SRlF8UBfDaA

Ранее Телеграф сообщил, что российские источники, военкоры и тг-каналы сообщили 4 октября о не только количественном перевесе украинцев на отрезках фронта, где те успешно наступают, но и качественно новом уровне ведения войны, до которого российской армии ещё далеко.

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