«Перспективы вполне зияющие» — Что говорят в России о самом быстром отступлении в Херсонской области

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.10.2022 10:31 , Обновлено: 19.01.2023

Вооруженные силы Украины всего за день прошли более 30 км территории в Херсонской области. Российским военным приходится стремительно отступать. Некоторые в РФ сохраняют надежду снова отбить утраченные земли, некоторые настроены скептически. Другие россияне всерьез обеспокоены ситуацией. Собрали мнения медиалиц.

«Зияющие перспективы»

Российские военный эксперт, «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин по кличке Стрелков явно недоволен положением, в котором оказались войска РФ на Херсонском направлении. Он сетует, что сейчас командующим некого обвинить в отступлении и им «приходится оправдываться».

«Перспективы, знаете ли, впереди тоже вполне зияющие. Может, еще не поздно пригласить хорошо проверенного “козла отпущения”? А потом, когда ему удастся стабилизировать фронт — можно будет его обвинить снова виноватым во всем и за все», — написал Гиркин в своих соцсетях.

И добавил: «но я вынужден предупредить - в числе наиболее необходимых способов восстановления фронта у меня непременно предусмотрены расстрелы наиболее выдающихся виновников его краха, а также всех, кто попадется под руку при невыполнении своих насущных для фронта обязанностей. Так что если решитесь — не обессудьте».

Карта отступления российских войск в Херсонской области/ скриншоты с брифинга Минобороны РФ

«Прямо тревожно»

В свою очередь на российском госТВ тоже начали беспокоится стремительным наступлением украинцем.

Как заявил военные журналист Александр Сладков на «Россия 1», войска РФ потеряли 17 населенных пунктов и «испытывают проблемы» и на Лиманском направлении. Этой информацией обеспокоилась телеведущая Ольга Скабеева.

«17 населенных пунктов — прямо тревожно, и это вежливо выражаясь. Сам Херсон в опасности прямо сейчас? Почему там совсем не прикрыто? […] Будет ли поздно через две недели, три?», — спросила она.

https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1577389800415367169

Не нравится контрнаступление ВСУ и военному обозревателю, гостю программы Скабеевой Михаилу Ходаренку. По его словам, украинцы не исчерпали своего наступательного потенциала.

«Они инициативны, ищут слабые места в нашей обороне. На правом берегу Днепра всеми силами надо ликвидировать вот этот прорыв. Это может поставить под угрозу всю нашу группировку», — заявил он.

«Мы все это откинем»

А вот назначенный Москвой «заместитель главы» Херсонской области Кирилл Стремоусов надежды не теряет. Он уверен, что занятые ВСУ территории россияне все равно отвоюют.

«До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации. В любом случае всё это мы откинем», — заявил он.

Он также добавил, что «контрнаступления все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы».

Новая Каховка станет вторым Изюмом?

Тем не менее, как писал Телеграф, украинские войска развили 4 октября успешное наступление в Херсонской области. Ранее ВСУ смогли прорвать линию обороны военных РФ и вклиниться в нее на 25 километров, а уже к середине вторника прошли ещё 20 километров.

В российских телеграм-каналах пишут, что если войска РФ не будут отвечать, это «создаст угрозу дальнейшего наступления ВСУ на Берислав и Новую Каховку, а также Херсон со стороны Посад-Покровского и Снегиревского участков».

ВСУ обрушили оборону русских на двух направлениях. Новая Каховка станет вторым Изюмом?

Тем временем эксперты американского Института изучения войны (ISW) в свежей сводке объяснили, почему российские войска теряют позиции на севере Херсонской области.

В ISW объяснили, почему российские войска терпят стремительное поражение в Херсонской области