Россия готовится к отступлению и в Луганской области - Разведка Британии

Опубликовано: 23.10.2022 16:40 , Обновлено: 23.10.2022

В министерстве обороны Великобритании заявили, со ссылкой на свои разведданные, что Россия строит линию обороны глубоко за нынешней линией фронта не просто так.

Там считают, что заявления основателя российской ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина о строительстве линии обороны в Луганской области предполагают, что Россия готовится отражать наступление ВСУ глубоко за нынешней линией фронта.

Как сообщается в ежедневном отчёте британской разведки, 19 октября Евгений Пригожин заявил в интернете, что его инженерная команда строит обширную укрепленную линию обороны - “линию Вагнера” в оккупированной Россией Луганской области, и разместил карту, показывающую планируемый масштаб проекта.

Карта линии Вагнера

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“На снимках был показан фрагмент недавно построенных систем противотанковой обороны и окопов к юго-востоку от кремня в Луганской области. Если планы столь обширны, как утверждает Пригожин, то вероятной целью работ является включение реки Северский Донец в оборонительную зону, частично следуя линии контроля 2015-го года”, - сделали вывод британцы.

“Этот проект предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки обороны глубоко за нынешней линией фронта, возможно, чтобы остановить любое быстрое украинское контрнаступление”, - говорится в сообщении разведки Минобороны Великобритании.

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Ранее Телеграф сообщил, что российские войска в Луганской области приступили к строительству масштабной линии обороны, чтобы остановить наступление ВСУ. Для этого там решили испоьзовать “зубы дракона” - изобретение финнов и немцев, появившееся во время Второй мировой войны.

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