Россия продолжила отвод войск из Херсона

Опубликовано: 23.10.2022 10:21 , Обновлено: 23.10.2022

Российские войска продолжали выводить свои подразделения из западной части Херсонской области, готовясь к проведению сдерживающих действий. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска полностью оставили свои позиции в Чаривном и Чкалове (оба примерно в 33 км к северо-западу от Новой Каховки), а российские офицеры и медики, как сообщается, эвакуировались из Берислава. Украинский Генеральный штаб утверждает, что российские войска также забирают пациентов из больницы Каховки на восточной окраине города на берегу Днепра, что, вероятно, освободит больничные койки для российских военных, которые могут пострадать в результате отхода через реку с боями.

Украинский Генеральный штаб отметил, что некоторые российские подразделения готовят Херсон к городским боям, в то время как другие военнослужащие продолжают покидать город через паромную переправу, действующую в непосредственной близости от Антоновского моста. Также 22 октября министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным мостом, и прогнозировало, что баржевый мост станет критическим пунктом пересечения для российских войск по мере продвижения украинских войск к городу Херсону. По некоторым сообщениям, большая часть населения Херсона также покинула город.

Один из российских военкоров отметил, что ситуация в Херсонской области является тяжелой для российских войск, отметив, что для России “практически невозможно” эвакуировать войска с первых линий обороны и что остаются только два вопроса: как отвести последнюю линию фронта сил и как объяснить вывод средств русскому населению.

Ранее Телеграф сообщил, что в Украине заявили, что военного значения в подрыве Каховскоц ГЭС нет.

«Волна 4,8 м – это маловероятно. Что затопит Олешки и Голую Пристань – из области фантастики. Но в Каховском водохранилище есть значительный объем воды. Если взорвут ГЭС или шлюзы, то вода будет выливаться долго», – заявил LIGA.net гидрогеолог Руслан Гаврилюк.

Волны в 5 метров не будет — В Украине рассказали, что произойдет после подрыва Каховской ГЭС