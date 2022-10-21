В Украине показали полет "Крокодила" прямо между машин
В Украине в небе летает только военная техника - как украинская, так и российская. И старается это делать очень невысоко, чтобы не попасть под удар ПВО. Но такое видео вы ещё не видели.
Украинские источники показали видео, как украинский ударный вертолет Ми-24 буквально обгоняет по соседней полосе фуру.
«Крокодил», так ещё называют эти вертолеты советской разработки, летел просто в паре метров над землей прямо над трассой.
https://twitter.com/DefenceU/status/1583172386702049281?s=20&t=gwthurEyzxkcpW_Sq2Y2yA
Это не в первый раз, когда в сеть попадет видео с полетом украинских вертолетов на суперзнизкой высоте.
https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1583184025929547777?s=20&t=gwthurEyzxkcpW_Sq2Y2yA
https://twitter.com/VBK24/status/1583184776722231296?s=20&t=gwthurEyzxkcpW_Sq2Y2yA